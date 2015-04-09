南非汇市：兰特兑美元下跌，美国升息预期提振美元

美日关系：日本首相安倍晋三表示，将继续争取特朗普支持TPP
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
路透约翰内斯堡4月9日 - 南非兰特兑美元周四下跌，投资者忽略近期疲弱的美国经济数据，继续消化美国升息前景。
好于预期的南非矿采业和工厂出产数据扶助部份缓和兰特承受的压力，但交易商和分析师表示，兰特可能进一步下跌。
在1550 GMT，兰特兑美元 报11.9150兰特，较纽约周三收位下跌0.9%。
美元兑主要货币周四可望连涨第三日，此前两名美联储官员表示，美联储仍可能在6月升息。
南非统计局公布，2月南非矿业产出同比攀升7.5%，分析师预期为萎缩0.4%。统计局还公布，2月制造业生产萎缩，但跌幅没有1月那么大。(完)
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
路透上海1月23日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) *增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 国开行 60 3 *3.5342% 固息增发债 1/20-1/23 60 7 *3.9343% 40 20 *4.1361% (2016年第15期增发债、2017年第1/2期增发债) *进出口行 40 1 3.04% 固息金融债 1/23-1/24 40