版本:
中国
债券 | 2015年 4月 10日 星期五 01:02 BJT

南非汇市：兰特兑美元下跌，美国升息预期提振美元

路透约翰内斯堡4月9日 - 南非兰特兑美元周四下跌，投资者忽略近期疲弱的美国经济数据，继续消化美国升息前景。

好于预期的南非矿采业和工厂出产数据扶助部份缓和兰特承受的压力，但交易商和分析师表示，兰特可能进一步下跌。

在1550 GMT，兰特兑美元 报11.9150兰特，较纽约周三收位下跌0.9%。

美元兑主要货币周四可望连涨第三日，此前两名美联储官员表示，美联储仍可能在6月升息。

南非统计局公布，2月南非矿业产出同比攀升7.5%，分析师预期为萎缩0.4%。统计局还公布，2月制造业生产萎缩，但跌幅没有1月那么大。(完)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐