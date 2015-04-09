金属期市：忧虑供应过剩令期铝下挫，但期铅和期锌上扬

* 美国铝业预料铝供应过剩的情况加剧，因中国出口上升

* 中国政府将下调电价的前景打压铝价

* 期铅和期锌价格触及数月高位，因库存下降

路透伦敦4月9日 - 伦敦期铝周四触及三周低位，因担心供应过剩和中国下调电价，而期铅和期锌价格触及数个月高位，因库存进一步下降。

伦敦金属交易所(LME)数据显示，铅库存MPB-STOCKS减少725吨，至223,125吨，为3月中来最低。锌库存MZN-STOCKS下降50吨，至五年最低509,925吨。

今年迄今，期锌和期铅是表现最好的基本金属，因预计大型矿场关闭将导致供应收紧。

“我们认为铅价短期应该企稳，且在年底前上升。铅需求并不是很活跃...但供应可能不如预期的好，”德国商业银行分析师Eugen Weinberg说。

“锌的情况和铅相似，市场可能准备好走高，因为供应状况，”他说。

LME三个月期铅 上涨2%，收报每吨1,962美元，此前触及12月中来最高1,967.50美元。期锌 收涨0.8%，报每吨2,177美元，此前触及1月初来最高2,182.50美元。

期铝收跌0.5%，报每吨1,762.50美元，稍早下挫至三周低点1,759美元。在上海期货交易所，期铝合约大跌约2%。

中国铝半成品生产商在过去一年出口上升，缓和了供应不足问题，并对铝价和溢价施压。

美国铝业 将其对今年供应过剩的预估上调至326,000吨，因中国出口上升。

中国宣布将下调上网电价也重压铝市。交易商和分析师称，中国市场预计铝生产商成本将降低。

美元上涨，令包括铜在内的其他金属受压。

期铜 在场内交易中没有成交，买盘最后报每吨5,995美元，跌0.3%。