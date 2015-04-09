金属期市：忧虑供应过剩令期铝下挫，但期铅和期锌上扬

金属期市：伦铜上涨，受助于美元贬值和特朗普支出政策憧憬
“如果这将成为影响市场的长期因素，那么就需要看到一些证据，以确定这不仅仅是为了当选而发出的竞选言论，”一位在悉尼的大宗商品交易员说道，他拒绝具名，因未获得授权对媒体发表看法。
* 美国铝业预料铝供应过剩的情况加剧，因中国出口上升
* 中国政府将下调电价的前景打压铝价
* 期铅和期锌价格触及数月高位，因库存下降
路透伦敦4月9日 - 伦敦期铝周四触及三周低位，因担心供应过剩和中国下调电价，而期铅和期锌价格触及数个月高位，因库存进一步下降。
伦敦金属交易所(LME)数据显示，铅库存MPB-STOCKS减少725吨，至223,125吨，为3月中来最低。锌库存MZN-STOCKS下降50吨，至五年最低509,925吨。
今年迄今，期锌和期铅是表现最好的基本金属，因预计大型矿场关闭将导致供应收紧。
“我们认为铅价短期应该企稳，且在年底前上升。铅需求并不是很活跃...但供应可能不如预期的好，”德国商业银行分析师Eugen Weinberg说。
“锌的情况和铅相似，市场可能准备好走高，因为供应状况，”他说。
LME三个月期铅 上涨2%，收报每吨1,962美元，此前触及12月中来最高1,967.50美元。期锌 收涨0.8%，报每吨2,177美元，此前触及1月初来最高2,182.50美元。
期铝收跌0.5%，报每吨1,762.50美元，稍早下挫至三周低点1,759美元。在上海期货交易所，期铝合约大跌约2%。
中国铝半成品生产商在过去一年出口上升，缓和了供应不足问题，并对铝价和溢价施压。
美国铝业 将其对今年供应过剩的预估上调至326,000吨，因中国出口上升。
中国宣布将下调上网电价也重压铝市。交易商和分析师称，中国市场预计铝生产商成本将降低。
美元上涨，令包括铜在内的其他金属受压。
期铜 在场内交易中没有成交，买盘最后报每吨5,995美元，跌0.3%。
期锡 收低0.6%，报16,600美元。期镍 下滑0.4%，收报12,525美元。
“如果这将成为影响市场的长期因素，那么就需要看到一些证据，以确定这不仅仅是为了当选而发出的竞选言论，”一位在悉尼的大宗商品交易员说道，他拒绝具名，因未获得授权对媒体发表看法。
0827GMT - * 美元/日圆再度陷入日线图云区之中 * 日线图云图目前处在109.93-114.24 * 未能突破115.62，挫伤多头。这里是101.19-118.66一波涨势的50%回档位 * 日线转换线和基准线呈负向排列，这是看空结构 * 我们着手在日线图云区顶端下方的113.95处做空 * 云图图表链接 http://reut.rs/2jHZwOE (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
路透马尼拉1月23日 - 中国铁矿石和螺纹钢期货价格周一连续第四日下跌，交投兴趣寡淡，因中国春节假期临近，许多市场参与者已经离场。