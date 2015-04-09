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阿姆斯特丹市场报道 | 2015年 4月 10日 星期五 01:51 BJT

欧洲股市：升至2007年7月来最高，受企业并购和汽车股上涨提振

* FTSEurofirst 300指数收涨1.14%，触及2007年7月来最高

* 企业并购臆测提振Burberry和Mediaset

* 汽车销售数据强劲，提振汽车股上涨

路透伦敦/巴黎4月9日 - 欧洲股市周四劲升至近八年来最高，因预期将有更多企业并购交易，欧洲汽车业数据显示行业活动强劲反弹，以及德国经济数据亮丽。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨1.14%，报1,630.08点，触及2007年7月来最高水平，令今年迄今涨幅扩大至19%。

英国奢侈品制造商Burberry 劲涨2.8%，因同业Mulberry 销售数据良好，且该行业整合传言。

高盛将Burberry放入“确信买入名单”，称Burberry进行并购活动的机率在30%或以上。消息推高Burberry股价。

意大利传媒集团Mediaset 劲升2.2%，此前Mediobanca预计Mediaset可能是维旺迪(威望迪,Vivendi)的并购目标。

德国数据提振市场人气，德国统计局周四公布，德国2月出口较前月增长1.5%，1月为下跌2.1%。

汽车股上涨，此前汽车行业数据显示，3月法国、西班牙、意大利和葡萄牙汽车市场均呈现复苏。

雷诺汽车(Renault) 和轮胎制造商米其林 均上涨逾2%。STOXX汽车业指数 劲升2%。

德国DAX指数 收涨1.08%，报12,166.44点。英国富时FTSE 100指数 收升1.12%，收报7,015.36点。法国CAC 40指数 上涨1.4%，收报5,208.95点。(完)

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