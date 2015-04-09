欧洲股市：升至2007年7月来最高，受企业并购和汽车股上涨提振

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* FTSEurofirst 300指数收涨1.14%，触及2007年7月来最高
* 企业并购臆测提振Burberry和Mediaset
* 汽车销售数据强劲，提振汽车股上涨
路透伦敦/巴黎4月9日 - 欧洲股市周四劲升至近八年来最高，因预期将有更多企业并购交易，欧洲汽车业数据显示行业活动强劲反弹，以及德国经济数据亮丽。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨1.14%，报1,630.08点，触及2007年7月来最高水平，令今年迄今涨幅扩大至19%。
英国奢侈品制造商Burberry 劲涨2.8%，因同业Mulberry 销售数据良好，且该行业整合传言。
高盛将Burberry放入“确信买入名单”，称Burberry进行并购活动的机率在30%或以上。消息推高Burberry股价。
意大利传媒集团Mediaset 劲升2.2%，此前Mediobanca预计Mediaset可能是维旺迪(威望迪,Vivendi)的并购目标。
德国数据提振市场人气，德国统计局周四公布，德国2月出口较前月增长1.5%，1月为下跌2.1%。
汽车股上涨，此前汽车行业数据显示，3月法国、西班牙、意大利和葡萄牙汽车市场均呈现复苏。
雷诺汽车(Renault) 和轮胎制造商米其林 均上涨逾2%。STOXX汽车业指数 劲升2%。
德国DAX指数 收涨1.08%，报12,166.44点。英国富时FTSE 100指数 收升1.12%，收报7,015.36点。法国CAC 40指数 上涨1.4%，收报5,208.95点。(完)
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。