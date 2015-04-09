美国债市：公债收益率上涨，因就业数据强劲和公债标售需求疲弱

美日关系：日本首相安倍晋三表示，将继续争取特朗普支持TPP
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
* 美国上周初请失业金人口数据部分缓和对美国就业增长的忧虑
* 美国30年期公债标售需求疲弱，令其收益率升至三周高位
* 美国公债收益率稍早下跌，因海外公债收益率回落
* 希腊偿还贷款，降低对美国公债的避险买需
路透纽约4月9日 - 美国公债收益率周四上涨，因财政部标售130亿美元30年期公债需求疲弱，且上周初请失业人数据升幅小于预期，部分缓和对美国就业增长的忧虑。
希腊向国际货币基金组织(IMF)偿还4.5亿欧元贷款，也降低早盘对美国公债的避险买需，因希腊如期偿债，支持对希腊将得到国际金主进一步援助的观点。
由于上周公布令人失望的非农就业报告，以及美联储官员对升息时机的看法迥异，美国公债市场走势震荡。
“市场交投震荡。人们采取观望态度。他们规避公债市场，”Cantor Fitzgerald美国公债策略师Justin Lederer说。
财政部最新标售的30年期公债需求疲弱，收益率为2.597%，较交易商预期的高大约3个基点。
10年期美债收益率 早盘下跌，因10年期德债 收益率跌至纪录低点0.151%，较可比美债收益率低逾1.75个百分点。
自欧洲央行实施购债计划以来，欧元区公债收益率下跌。
尽管欧元区经济仍在挣扎，但美国经济温和成长，失业率稳步下降。这引发市场讨论美联储是否是时候结束零利率政策。
美国劳工部周四公布，上周美国初请失业金人数为281,000人，低于路透预估的增加285,000人，且四周移动均值触及2000年以来最低水准，显示3月就业成长突如其来的放缓可能是暂时性的。
在下午交易中，路透数据显示，10年期美国公债 收益率升6.5个基点，报1.960%，此前触及逾一周高位1.965%。
30年期美国公债 收益率最新报2.595%，较周三尾盘上升7.7个基点，此前触及约三周高位2.607%。(完)
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-29/32 (-01/32) 0.548
五年期公债 99-29/32 (-09/32) 1.395
10年期公债 100-12/32 (-18/32) 1.958
30年期公债 97-32/32 (-1-19/32) 2.597(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 利棣儿；审校 母红)
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
路透上海1月23日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) *增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 国开行 60 3 *3.5342% 固息增发债 1/20-1/23 60 7 *3.9343% 40 20 *4.1361% (2016年第15期增发债、2017年第1/2期增发债) *进出口行 40 1 3.04% 固息金融债 1/23-1/24 40