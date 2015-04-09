美国债市：公债收益率上涨，因就业数据强劲和公债标售需求疲弱

* 美国上周初请失业金人口数据部分缓和对美国就业增长的忧虑

* 美国30年期公债标售需求疲弱，令其收益率升至三周高位

* 美国公债收益率稍早下跌，因海外公债收益率回落

* 希腊偿还贷款，降低对美国公债的避险买需

路透纽约4月9日 - 美国公债收益率周四上涨，因财政部标售130亿美元30年期公债需求疲弱，且上周初请失业人数据升幅小于预期，部分缓和对美国就业增长的忧虑。

希腊向国际货币基金组织(IMF)偿还4.5亿欧元贷款，也降低早盘对美国公债的避险买需，因希腊如期偿债，支持对希腊将得到国际金主进一步援助的观点。

由于上周公布令人失望的非农就业报告，以及美联储官员对升息时机的看法迥异，美国公债市场走势震荡。

“市场交投震荡。人们采取观望态度。他们规避公债市场，”Cantor Fitzgerald美国公债策略师Justin Lederer说。

财政部最新标售的30年期公债需求疲弱，收益率为2.597%，较交易商预期的高大约3个基点。

10年期美债收益率 早盘下跌，因10年期德债 收益率跌至纪录低点0.151%，较可比美债收益率低逾1.75个百分点。

自欧洲央行实施购债计划以来，欧元区公债收益率下跌。

尽管欧元区经济仍在挣扎，但美国经济温和成长，失业率稳步下降。这引发市场讨论美联储是否是时候结束零利率政策。

美国劳工部周四公布，上周美国初请失业金人数为281,000人，低于路透预估的增加285,000人，且四周移动均值触及2000年以来最低水准，显示3月就业成长突如其来的放缓可能是暂时性的。

在下午交易中，路透数据显示，10年期美国公债 收益率升6.5个基点，报1.960%，此前触及逾一周高位1.965%。

30年期美国公债 收益率最新报2.595%，较周三尾盘上升7.7个基点，此前触及约三周高位2.607%。(完)

-----------------------1909 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-29/32 (-01/32) 0.548

五年期公债 99-29/32 (-09/32) 1.395

10年期公债 100-12/32 (-18/32) 1.958

30年期公债 97-32/32 (-1-19/32) 2.597(完)

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