更正-美国股市：在能源股带领下收高，但业绩期开局疲弱

(更正：正文第四段“汤林路透”应为“汤森路透”；第三段“股市尾盘缺乏方向”，应为“股市最近缺乏方向”。)

* 美国铝业和Bed Bath & Beyond公布业绩后均下挫

* 上周美国初请失业金人数增幅小于预期

* 油价反弹，提振能源股

* 道指涨0.3%，标准普尔500指数和Nasdaq指数均上涨0.5%

路透纽约4月9日 - 美国股市周四收高，由能源股领涨，因油价在上日大跌后反弹，且投资者押注美国企业本季业绩将可能好于已下调的预估。

今日多个板块上涨，标准普尔500指数10大类股中有八个收涨。市场在下午扩大升幅，标普500指数离其纪录收位只差约1.3%。

股市最近缺乏方向，投资者认为市场的上行潜力有限，但除了股市以外也鲜有其它高收益资产。许多投资者关注企业第一季季报，为后市寻找指引。

汤森路透数据显示，标普500指数成份股企业第一季盈利预料下跌2.8%，1月1日的预期为增长5.3%。

企业盈利下降，特别是跨国企业，部份原因是美元升值。不过，分析师表示，汇率影响不一定会长期拖累股市。

“美元上涨意味企业的业务减少，这是一个问题，但如果只是因美元升值导致获利转换成美元时减少，那么问题就不是很大，”Northern Trust Asset Management首席投资策略师Jim McDonald说。

“如果企业获利下降是因经济衰退所致，那对股市而言才是真正的问题，但现在美国不存在这种情况。我们仍为股市上行作准备，因市场已下调了对企业季报的预估，企业获利可能超过下调后的预期。”

在业绩期之初公布季报的企业中，美国铝业 劲跌3.3%，报13.22美元，上日美铝公布的营收不及预期。Bed Bath & Beyond 在周三收市后公布的业绩弱于预期，周四股价下挫5.4%，报73.46美元。

能源股 攀升1.5%，受助于布兰特原油 上扬1.8%。康菲石油国际(ConocoPhillips)劲涨3.4%，报67美元。

道琼工业指数 收高56.22点，或0.31%，至17,958.73点；标准普尔500指数 上涨9.28点，或0.45%，至2,091.18点；Nasdaq指数 涨23.74点，或0.48%，至4,974.57点。

在周四收市后，PriceSmart Inc 公布第二季业绩，股价盘后下挫2.6%，报83美元。Medicines Co 公布第一季营收预估，股价盘后暴跌8.3%，报25.50美元。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共成交约60.7亿股，低于本月迄今日成交均值62.5亿股。

纽约证交所下跌股和上涨股分别为1,513和1,506股，比率为1.00:1。Nasdaq市场下跌股和上涨股分别为1,393和1,314股，比率为1.06:1。

有13只标普500指数成份股触及52周新高，1只触及新低。有76只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，29只触及新低。(完)