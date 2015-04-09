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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 06:21 BJT

****日韩经济指标预测--4月10日-4月17日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段      预估值       前值   
 
    4月6日当周
        
    4月10日(五)
    暂无重要经济数据。
    
    4月13日当周
    
    4月12日(日)
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                     3月         --         -7.9%
             进口物价(较上年同期)                                 --        -17.8%
    2350 日本国内企业物价指数(较前月)                 3月         --         持平
                             (较上年同期)                         --         +0.5%
    2350 日本机械订单(较前月)                         2月         --         -1.7%
                     (较上年同期)                                 --         +1.9%
    
    4月13日(一)
    暂无重要数据公布
    
    4月14日(二)
    2300 韩国失业率                                   3月         --          3.9%
    
    4月15日(三)
    0000 韩国出口(较上年同期)                     3月修正值       --         -4.2%
             进口(较上年同期)                                     --        -15.3%
             贸易收支(亿美元)                                     --        顺差84 
    0430 日本工业生产                             2月修正值       --         -3.4%
             产能利用率(较前月)                                   --         +3.6%
    
    4月16日(四)
    暂无重要数据公布  
    
    4月17日(五)
    0500 日本消费者信心指数                           3月          --         40.7(完)

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