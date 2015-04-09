《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月9日

金属期市：伦铜上涨，受助于美元贬值和特朗普支出政策憧憬
“如果这将成为影响市场的长期因素，那么就需要看到一些证据，以确定这不仅仅是为了当选而发出的竞选言论，”一位在悉尼的大宗商品交易员说道，他拒绝具名，因未获得授权对媒体发表看法。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 38.01 +1.12 +3.04 3363063
搜狐 58.56 +0.72 +1.24 535224
网易 120.15 +3.11 +2.66 757105
百度 218.48 +5.64 +2.65 5985643
台湾
台湾积体电路 23.44 +0.24 +1.03 1878007
联电 2.45 -0.02 -0.81 209839
日月光 7.19 +0.12 +1.70 196621
硅品精密 8.11 -0.05 -0.61 816012
和信超媒体 0.80 -0.03 -3.33 23651
友达 4.80 -0.02 -0.41 309134
中华电信 31.92 -0.06 -0.19 31867
台湾国际航电 46.59 +0.26 +0.56 1109267
香港
中国移动 72.23 +0.29 +0.40 382304
中国联通 18.20 +0.30 +1.68 329015
中国电信 78.28 +3.90 +5.24 51848
中芯国际 6.06 +0.36 +6.32 239267
电讯盈科 6.54 +0.10 +1.60 4576
(完)
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法股CAC-40指数 (整理 李爽 审校 于春红)
“如果这将成为影响市场的长期因素，那么就需要看到一些证据，以确定这不仅仅是为了当选而发出的竞选言论，”一位在悉尼的大宗商品交易员说道，他拒绝具名，因未获得授权对媒体发表看法。
0827GMT - * 美元/日圆再度陷入日线图云区之中 * 日线图云图目前处在109.93-114.24 * 未能突破115.62，挫伤多头。这里是101.19-118.66一波涨势的50%回档位 * 日线转换线和基准线呈负向排列，这是看空结构 * 我们着手在日线图云区顶端下方的113.95处做空 * 云图图表链接 http://reut.rs/2jHZwOE (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
路透马尼拉1月23日 - 中国铁矿石和螺纹钢期货价格周一连续第四日下跌，交投兴趣寡淡，因中国春节假期临近，许多市场参与者已经离场。