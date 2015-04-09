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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 06:15 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月9日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 38.01 +1.12 +3.04 3363063

搜狐 58.56 +0.72 +1.24 535224

网易 120.15 +3.11 +2.66 757105

百度 218.48 +5.64 +2.65 5985643

台湾

台湾积体电路 23.44 +0.24 +1.03 1878007

联电 2.45 -0.02 -0.81 209839

日月光 7.19 +0.12 +1.70 196621

硅品精密 8.11 -0.05 -0.61 816012

和信超媒体 0.80 -0.03 -3.33 23651

友达 4.80 -0.02 -0.41 309134

中华电信 31.92 -0.06 -0.19 31867

台湾国际航电 46.59 +0.26 +0.56 1109267

香港

中国移动 72.23 +0.29 +0.40 382304

中国联通 18.20 +0.30 +1.68 329015

中国电信 78.28 +3.90 +5.24 51848

中芯国际 6.06 +0.36 +6.32 239267

电讯盈科 6.54 +0.10 +1.60 4576

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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法股CAC-40指数 (整理 李爽 审校 于春红)

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