澳新经济指标预测--4月10日-4月17日****

金属期市：伦铜上涨，受助于美元贬值和特朗普支出政策憧憬
“如果这将成为影响市场的长期因素，那么就需要看到一些证据，以确定这不仅仅是为了当选而发出的竞选言论，”一位在悉尼的大宗商品交易员说道，他拒绝具名，因未获得授权对媒体发表看法。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月6日当周 4月9-13日 2200 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月) 3月 -- +0.8% (较上年同期) -- +6.1% 4月10日(五) 0130 澳洲房屋融资 2月 +3.0% -3.5% 投资性房屋融资 -- -0.1% 4月13日当周 4月12日(日) 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- +1.0% 4月13日(一) 2200 新西兰NZIER企业信心指数 第一季 -- +23.0% NZIER产能利用率 -- 91.9% 4月14日(二) 0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 3月 -- 正2.0 企业信心指数 -- 0 2245 新西兰食品价格指数 3月 -- -0.7% 4月15日(三) 0030 澳洲消费者信心指数 4月 -- -1.2% 2230 新西兰制造业采购经理人指数(PMI) 3月 -- 55.9 4月16日(四) 0130 澳洲新车销售 3月 -- +2.9% 0130 澳洲就业人口(千人) 3月 -- 增加15.6 全职就业人口(千人) -- 增加10.3 就业参与率 -- 64.6% 失业率 -- 6.3% 0300 新西兰公债外资持有比例 3月 -- 62.5% 4月17日(五) 暂无重要数据公布(完)
“如果这将成为影响市场的长期因素，那么就需要看到一些证据，以确定这不仅仅是为了当选而发出的竞选言论，”一位在悉尼的大宗商品交易员说道，他拒绝具名，因未获得授权对媒体发表看法。
0827GMT - * 美元/日圆再度陷入日线图云区之中 * 日线图云图目前处在109.93-114.24 * 未能突破115.62，挫伤多头。这里是101.19-118.66一波涨势的50%回档位 * 日线转换线和基准线呈负向排列，这是看空结构 * 我们着手在日线图云区顶端下方的113.95处做空 * 云图图表链接 http://reut.rs/2jHZwOE (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
路透马尼拉1月23日 - 中国铁矿石和螺纹钢期货价格周一连续第四日下跌，交投兴趣寡淡，因中国春节假期临近，许多市场参与者已经离场。