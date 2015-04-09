标题新闻：新西兰政府2月止的八个月赤字规模小于预期，因核心税收超预估且政府支出低于预估

金属期市：伦铜上涨，受助于美元贬值和特朗普支出政策憧憬
“如果这将成为影响市场的长期因素，那么就需要看到一些证据，以确定这不仅仅是为了当选而发出的竞选言论，”一位在悉尼的大宗商品交易员说道，他拒绝具名，因未获得授权对媒体发表看法。
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“如果这将成为影响市场的长期因素，那么就需要看到一些证据，以确定这不仅仅是为了当选而发出的竞选言论，”一位在悉尼的大宗商品交易员说道，他拒绝具名，因未获得授权对媒体发表看法。
0827GMT - * 美元/日圆再度陷入日线图云区之中 * 日线图云图目前处在109.93-114.24 * 未能突破115.62，挫伤多头。这里是101.19-118.66一波涨势的50%回档位 * 日线转换线和基准线呈负向排列，这是看空结构 * 我们着手在日线图云区顶端下方的113.95处做空 * 云图图表链接 http://reut.rs/2jHZwOE (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
路透马尼拉1月23日 - 中国铁矿石和螺纹钢期货价格周一连续第四日下跌，交投兴趣寡淡，因中国春节假期临近，许多市场参与者已经离场。