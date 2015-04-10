欧洲个股：德意志银行本月或与英美当局就Libor操纵案达成和解--消息

与其他银行类似案件不同，纽约州金融局也参与了对德意志银行Libor操纵案的调查。

“我们继续与审查银行间利率问题的当局进行合作，”德意志银行发言人Michele Allison在声明中称，但拒绝进一步置评。

美国司法部发言人Peter Carr拒绝就任何可能的协议发表评论。

德意志银行去年已经与欧洲反垄断监管机构就Libor及欧元银行间拆放款利率(Euribor)操纵调查达成和解，同意支付7.25亿欧元罚金。

德意志银行是全球第二大外汇交易商，该行还在接受美国当局针对其他行为的调查，包括涉嫌操纵新兴市场汇率。

美国商品期货交易委员会(CFTC)也参与了调查，发言人Steven Adamske拒绝置评。

纽约州金融局发言人Ronald Klug亦拒绝置评。(完)