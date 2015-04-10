欧洲个股：德意志银行本月或与英美当局就Libor操纵案达成和解--消息

美国热股：ACTIVISION BLIZZARD被列为苹果收购对象，股价触及纪录高位
路透5月5日 - ACTIVISION BLIZZARD 被花旗列为苹果潜在收 购对象，此前公司在周四发布了季度业绩。 该股周五早盘上涨1.8%，触及54.75美元的纪录高位。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
与其他银行类似案件不同，纽约州金融局也参与了对德意志银行Libor操纵案的调查。
“我们继续与审查银行间利率问题的当局进行合作，”德意志银行发言人Michele Allison在声明中称，但拒绝进一步置评。
美国司法部发言人Peter Carr拒绝就任何可能的协议发表评论。
德意志银行去年已经与欧洲反垄断监管机构就Libor及欧元银行间拆放款利率(Euribor)操纵调查达成和解，同意支付7.25亿欧元罚金。
德意志银行是全球第二大外汇交易商，该行还在接受美国当局针对其他行为的调查，包括涉嫌操纵新兴市场汇率。
美国商品期货交易委员会(CFTC)也参与了调查，发言人Steven Adamske拒绝置评。
纽约州金融局发言人Ronald Klug亦拒绝置评。(完)
(编译 许娜/王兴亚；审校 张涛)
路透5月5日 - ACTIVISION BLIZZARD 被花旗列为苹果潜在收 购对象，此前公司在周四发布了季度业绩。 该股周五早盘上涨1.8%，触及54.75美元的纪录高位。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲 浏览英文报导全文，请点选