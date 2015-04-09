金砖国家：4月9日股汇市收盘纵览

金属期市：伦铜上涨，受助于美元贬值和特朗普支出政策憧憬
“如果这将成为影响市场的长期因素，那么就需要看到一些证据，以确定这不仅仅是为了当选而发出的竞选言论，”一位在悉尼的大宗商品交易员说道，他拒绝具名，因未获得授权对媒体发表看法。
路透4月10日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月9日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 涨0.74%或7.58点，报1,028.63点。
中国股市：沪综指收挫近1%结束五连升，获利抛压令大盘涨势稍歇
中国汇市：人民币收创逾一周新低，与离岸价差扩大但未见套利盘
香港股市：收盘大涨2.7%至七年高位，港股通额度第二日告罄
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巴西股市：收盘小升，银行股重挫，受政府可能准备提高商业银行业务税收的担忧影响。指标股指Bovespa指数 收高0.26%，报53,802.66点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元略微收低，报3.0685/06，周三收报3.0548/63。惠誉将巴西主权评级展望修正为“负面”后，雷亚尔走势震荡。
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南非股市：小幅收高。指标Top-40绩优股指数 上涨0.3%报46,780点；综合指数 上升0.34%报52,985点。
南非汇市：兰特兑美元下跌，美国升息预期提振美元
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印度股市：连续第五天上涨，收在近一个月高位，银行股大涨，之前穆迪将印度主权评等展望从“稳定”上调至“正面”。指标BSE指数 收高0.62%，报28,885.21点，为3月12日来最高收位；NSE指数 涨0.73%，报8,778.30点，为3月5日来最高收位。
印度汇市：卢比兑美元收报62.24/25，周三收报62.2375/2475，此前穆迪上调印度主权评级展望。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨1.53%，报1,003.420点；MSCI明晟俄罗斯指数 升2.09%，报549.74点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨3.31%至51.862卢布；卢布兑欧元 升4.29%至55.358卢布。(完) (整理 杜明霞；审校 李爽)
“如果这将成为影响市场的长期因素，那么就需要看到一些证据，以确定这不仅仅是为了当选而发出的竞选言论，”一位在悉尼的大宗商品交易员说道，他拒绝具名，因未获得授权对媒体发表看法。
0827GMT - * 美元/日圆再度陷入日线图云区之中 * 日线图云图目前处在109.93-114.24 * 未能突破115.62，挫伤多头。这里是101.19-118.66一波涨势的50%回档位 * 日线转换线和基准线呈负向排列，这是看空结构 * 我们着手在日线图云区顶端下方的113.95处做空 * 云图图表链接 http://reut.rs/2jHZwOE (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
路透马尼拉1月23日 - 中国铁矿石和螺纹钢期货价格周一连续第四日下跌，交投兴趣寡淡，因中国春节假期临近，许多市场参与者已经离场。