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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 07:53 BJT

金砖国家：4月9日股汇市收盘纵览

路透4月10日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月9日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨0.74%或7.58点，报1,028.63点。

中国股市：沪综指收挫近1%结束五连升，获利抛压令大盘涨势稍歇

中国汇市：人民币收创逾一周新低，与离岸价差扩大但未见套利盘

香港股市：收盘大涨2.7%至七年高位，港股通额度第二日告罄

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巴西股市：收盘小升，银行股重挫，受政府可能准备提高商业银行业务税收的担忧影响。指标股指Bovespa指数 收高0.26%，报53,802.66点。

　　巴西汇市：雷亚尔兑美元略微收低，报3.0685/06，周三收报3.0548/63。惠誉将巴西主权评级展望修正为“负面”后，雷亚尔走势震荡。

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南非股市：小幅收高。指标Top-40绩优股指数 上涨0.3%报46,780点；综合指数 上升0.34%报52,985点。

南非汇市：兰特兑美元下跌，美国升息预期提振美元

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印度股市：连续第五天上涨，收在近一个月高位，银行股大涨，之前穆迪将印度主权评等展望从“稳定”上调至“正面”。指标BSE指数 收高0.62%，报28,885.21点，为3月12日来最高收位；NSE指数 涨0.73%，报8,778.30点，为3月5日来最高收位。

印度汇市：卢比兑美元收报62.24/25，周三收报62.2375/2475，此前穆迪上调印度主权评级展望。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨1.53%，报1,003.420点；MSCI明晟俄罗斯指数 升2.09%，报549.74点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨3.31%至51.862卢布；卢布兑欧元 升4.29%至55.358卢布。(完) (整理 杜明霞；审校 李爽)

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