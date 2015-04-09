美国利率：初级市场交易商预计美联储将在9月开始升息--纽约联储调查

美日关系：日本首相安倍晋三表示，将继续争取特朗普支持TPP
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
路透4月9日 - 据纽约联邦储备银行的最新例行调查，美国初级市场交易商目前预计，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在9月开始升息，而不是6月。
周四公布的这项调查显示，大型银行分析师认为在美联储开始升息后，需要很快扭转方向的机率降低。该调查报告是美联储官员为3月17-18日决策会议而准备的。
预估中值显示，交易商认为两年内短期利率回到近零水准的机率为17%，低于1月上次调查时的20%。
美联储自2008年底以来一直维持利率在近零水准，以对抗经济衰退并提振美国经济复苏。
美联储官员近期表示，6月仍有可能升息，不过由于经济数据疲弱，这种可能性正在下降。
在美联储3月18日调降未来两年经济成长预估并预测未来升息步伐较缓之后，路透调查显示大多数华尔街顶级投行预期美联储至少要到9月才会开始升息。
多数美联储官员预计联储2015年会有一次升息。(完)
美联储官员的联邦基金目标利率预测点阵图： here
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
路透上海1月23日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) *增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 国开行 60 3 *3.5342% 固息增发债 1/20-1/23 60 7 *3.9343% 40 20 *4.1361% (2016年第15期增发债、2017年第1/2期增发债) *进出口行 40 1 3.04% 固息金融债 1/23-1/24 40