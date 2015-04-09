美国利率：初级市场交易商预计美联储将在9月开始升息--纽约联储调查

路透4月9日 - 据纽约联邦储备银行的最新例行调查，美国初级市场交易商目前预计，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在9月开始升息，而不是6月。

周四公布的这项调查显示，大型银行分析师认为在美联储开始升息后，需要很快扭转方向的机率降低。该调查报告是美联储官员为3月17-18日决策会议而准备的。

预估中值显示，交易商认为两年内短期利率回到近零水准的机率为17%，低于1月上次调查时的20%。

美联储自2008年底以来一直维持利率在近零水准，以对抗经济衰退并提振美国经济复苏。

美联储官员近期表示，6月仍有可能升息，不过由于经济数据疲弱，这种可能性正在下降。

在美联储3月18日调降未来两年经济成长预估并预测未来升息步伐较缓之后，路透调查显示大多数华尔街顶级投行预期美联储至少要到9月才会开始升息。

多数美联储官员预计联储2015年会有一次升息。(完)

美联储官员的联邦基金目标利率预测点阵图： here