欧洲个股：投资人冀望BG交易促使壳牌重新评估业务组合和布局

美国热股：ACTIVISION BLIZZARD被列为苹果收购对象，股价触及纪录高位
路透5月5日 - ACTIVISION BLIZZARD 被花旗列为苹果潜在收 购对象，此前公司在周四发布了季度业绩。 该股周五早盘上涨1.8%，触及54.75美元的纪录高位。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透伦敦4月9日 - 说到预测油价，大型企业总是深藏不露。
但本周皇家荷兰/壳牌石油集团 同意用股票加现金、以约50%溢价收购BG集团 的交易，却大大泄露了壳牌对油价迅速复苏的预期。
不过投资人和分析师认为，这宗交易的妙处和有利方面并不在于大胆押注而后赌赢，他们力劝壳牌以此交易为契机，评估其业务组合和布局。
“我们认为这宗交易有利的一面在于，能促使公司上游业务在未来四至五年发生转变，而之前公司业务重心转向北美陆上业务时也未能做到这点。”瑞银(UBS)周四指出。
巴克莱分析师亦同意，认为BG的交易为壳牌带来巴西和墨西哥湾丰富的油气储量和生产前景，希望藉此促使公司放慢发展或撤出那些竞争力较差的资产。
“这包括多项盈利比较困难的项目，譬如壳牌在加拿大的重油业务、在北极等地区的难以开发的资产，以及在伊拉克和尼日利亚(奈及利亚)境内等地缘政治不稳定地区的项目。”巴克莱称。(完) (编译 张若琪 审校 郑茵)
路透5月5日 - ACTIVISION BLIZZARD 被花旗列为苹果潜在收 购对象，此前公司在周四发布了季度业绩。 该股周五早盘上涨1.8%，触及54.75美元的纪录高位。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
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