《全球汇市》美元指数徘徊在三周高位附近，欧元和英镑步履艰难

金属期市：伦铜上涨，受助于美元贬值和特朗普支出政策憧憬
“如果这将成为影响市场的长期因素，那么就需要看到一些证据，以确定这不仅仅是为了当选而发出的竞选言论，”一位在悉尼的大宗商品交易员说道，他拒绝具名，因未获得授权对媒体发表看法。
RBC目前预期，未来数月澳洲央行将共计降息75个基点。
“我们仍预期5月降息25个基点，目前认为澳洲央行还会再多降息两次，2016年底之前将把利率调低至1.5%的新低，”Australian and New Zealand FIC Strategy主管Su-Lin Ong表示。
“我们作出这一预期有三个层面的原因：重要的大宗商品价格/贸易条件进一步趋弱，资本支出前景疲软且企业信心低迷，以及澳元汇率有些棘手。”
亚洲市场周五的关注焦点是中国通胀数据，不过该报告最近对市场的影响有所减弱。如果数据疲软，应能给予中国政府更大空间在需要时推出新的刺激举措。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0658 1.0658 +0.00 -11.90 1.2097
美元/日圆 120.59 120.57 +0.02 +0.76 119.68
欧元/日圆 128.52 128.50 +0.02 -11.23 144.78
美元/瑞郎 0.9771 0.9773 -0.02 -1.71 0.9941
英镑/美元 1.4704 1.4712 -0.05 -5.58 1.5573
美元/加元 1.2584 1.2577 +0.06 +8.31 1.1618
澳元/美元 0.7692 0.7692 +0.00 -5.83 0.8168
新西兰元/美元 0.7559 0.7564 -0.07 -3.05 0.7797
澳元/日圆 92.760 92.740 +0.02 -5.10 97.750
新西兰元/日圆 91.150 91.200 -0.05 -2.31 93.310
英镑/日圆 177.32 177.38 -0.03 -4.86 186.38
澳元/新西兰元 1.0169 1.0163 +0.06 -2.87 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 许娜/王颖/郑茵/徐文焰；审校 李爽/王丽鑫/张荻)
“如果这将成为影响市场的长期因素，那么就需要看到一些证据，以确定这不仅仅是为了当选而发出的竞选言论，”一位在悉尼的大宗商品交易员说道，他拒绝具名，因未获得授权对媒体发表看法。
0827GMT - * 美元/日圆再度陷入日线图云区之中 * 日线图云图目前处在109.93-114.24 * 未能突破115.62，挫伤多头。这里是101.19-118.66一波涨势的50%回档位 * 日线转换线和基准线呈负向排列，这是看空结构 * 我们着手在日线图云区顶端下方的113.95处做空 * 云图图表链接 http://reut.rs/2jHZwOE (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
路透马尼拉1月23日 - 中国铁矿石和螺纹钢期货价格周一连续第四日下跌，交投兴趣寡淡，因中国春节假期临近，许多市场参与者已经离场。