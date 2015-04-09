《全球汇市》美元指数徘徊在三周高位附近，欧元和英镑步履艰难

RBC目前预期，未来数月澳洲央行将共计降息75个基点。

“我们仍预期5月降息25个基点，目前认为澳洲央行还会再多降息两次，2016年底之前将把利率调低至1.5%的新低，”Australian and New Zealand FIC Strategy主管Su-Lin Ong表示。

“我们作出这一预期有三个层面的原因：重要的大宗商品价格/贸易条件进一步趋弱，资本支出前景疲软且企业信心低迷，以及澳元汇率有些棘手。”

亚洲市场周五的关注焦点是中国通胀数据，不过该报告最近对市场的影响有所减弱。如果数据疲软，应能给予中国政府更大空间在需要时推出新的刺激举措。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0658 1.0658 +0.00 -11.90 1.2097

美元/日圆 120.59 120.57 +0.02 +0.76 119.68

欧元/日圆 128.52 128.50 +0.02 -11.23 144.78

美元/瑞郎 0.9771 0.9773 -0.02 -1.71 0.9941

英镑/美元 1.4704 1.4712 -0.05 -5.58 1.5573

美元/加元 1.2584 1.2577 +0.06 +8.31 1.1618

澳元/美元 0.7692 0.7692 +0.00 -5.83 0.8168

新西兰元/美元 0.7559 0.7564 -0.07 -3.05 0.7797

澳元/日圆 92.760 92.740 +0.02 -5.10 97.750

新西兰元/日圆 91.150 91.200 -0.05 -2.31 93.310

英镑/日圆 177.32 177.38 -0.03 -4.86 186.38

澳元/新西兰元 1.0169 1.0163 +0.06 -2.87 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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