主要国家经济指标预测--4月13日****

标题新闻：白宫发言人称朝鲜需立即停止挑衅行为才会考虑特朗普与金正恩会面，目前条件不具备
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月12日(日) 2350 日本国内企业物价指数(较前月) 3月 -0.1% 持平 (较上年同期) +0.4% +0.5% 2350 日本机械订单(较前月) 2月 -2.8% -1.7% (较上年同期) +3.7% +1.9% 4月13日(一) 0645 法国经常帐(亿欧元) 2月 -- 赤字3 0800 意大利经季节调整的工业生产(较前月) 2月 +0.5% -0.7% 经工作日调整的的工业生产(较上年同期) -1.3% -2.2% 1800 美国联邦预算(亿美元) 3月 赤字430 赤字1,920 2200 新西兰NZIER企业信心指数 第一季 -- +23.0% NZIER产能利用率 -- 91.9% 2200 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月) 3月 -- +0.8% (较上年同期) -- +6.1% 2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.2% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 4月10日(五) 0130 澳洲房屋融资 2月 +1.2% +3.0% 投资性房屋融资 -3.4% -- 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 3月 3.4% -- (经季节调整) 3.2% -- 0645 法国年内迄今预算(亿欧元) 2月 赤字234.5 -- 0645 法国工业生产(较前月) 2月 持平 -0.1% 0830 英国工业生产(较前月) 2月 +0.1% +0.3% (较上年同期) +0.1% +0.4% 制造业产出(较前月) +0.4% +0.4% (较上年同期) +1.1% +1.3% 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 3月 18.97 17.5 1230 加拿大就业人口变动(万人) 3月 +2.87 持平 失业率 6.8% 6.8% 1230 美国进口物价(较前月) 3月 -0.3% -0.3% 出口物价(较前月) +0.1% -0.2% 4月12日(日) 2100 韩国出口物价(较上年同期) 3月 -6.8% -- 进口物价(较上年同期) -17.1% -- 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 +0.8% -- (完)
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路透纽约5月1日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周一连续第二个交 易日上涨，受助于空头回补，因价格在11个月低位和技术支撑位之上继续 攀升；糖价在大量交投后转升。 美国软商品市场今日开盘时间晚于平常，而伦敦市场适逢假日闭市， 将于周二重新开市。 7月阿拉比卡咖啡 收高2.45美分，或1.8%，报每磅1.3585美元 ，交易员将原因归为空头回补。上周四价格触及11个月低位的1.2865美元 。 交易员指出，在1.2865-1.2875美元的过去两日低位附近形成了双底 形态，因此有强劲的技术支撑。 截至4月25日当周，投机客自2016年6月以来第一次转为看跌阿拉比卡 咖啡押注。 交易员称，投机客多头头寸的减少将令市场更易反弹至高位。 7月原糖期货 收高0.05美分，或0.3%，报每磅16.18美分，盘中 交投震荡。 交易所周一的数据显示，5月合约卖出了逾150万吨，为该合约的第二 大交易量。 7月纽约可可
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