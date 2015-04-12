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亚洲 | 2015年 4月 13日 星期一 07:35 BJT

****主要国家经济指标预测--4月13日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                        　公布时段      预估值       前值  
    4月12日(日)
    2350 日本国内企业物价指数(较前月)                 3月          -0.1%        持平
                             (较上年同期)                          +0.4%       +0.5%
    2350 日本机械订单(较前月)                         2月          -2.8%       -1.7%
                     (较上年同期)                                  +3.7%       +1.9%
    
    4月13日(一)
    0645 法国经常帐(亿欧元)                           2月            --        赤字3
    0800 意大利经季节调整的工业生产(较前月)           2月          +0.5%       -0.7%
               经工作日调整的的工业生产(较上年同期)                -1.3%       -2.2%
    1800 美国联邦预算(亿美元)                         3月        赤字430   赤字1,920
    2200 新西兰NZIER企业信心指数                    第一季           --       +23.0%
               NZIER产能利用率                                       --        91.9%
    2200 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月)              3月            --        +0.8%
                            (较上年同期)                             --        +6.1%
    2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期)      3月            --        +0.2%
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段       现值     预估值 
    4月10日(五)
    0130 澳洲房屋融资                                 2月           +1.2%      +3.0%
             投资性房屋融资                                         -3.4%        -- 
    0545 瑞士失业率(未经季节调整)                     3月            3.4%        --
                     (经季节调整)                                    3.2%        --
    0645 法国年内迄今预算(亿欧元)                     2月       赤字234.5  　    --
    0645 法国工业生产(较前月)                         2月        　　持平      -0.1%
    0830 英国工业生产(较前月)                         2月 　　　　　+0.1%      +0.3%
                     (较上年同期)                                   +0.1%      +0.4%
              制造业产出(较前月)                                    +0.4%      +0.4%
                        (较上年同期)                                +1.1%      +1.3%
    1215 加拿大房屋开工年率(万户)                     3月 　　　　　18.97       17.5
    1230 加拿大就业人口变动(万人)                     3月           +2.87       持平
                失业率                                      　　　　 6.8%       6.8%
    1230 美国进口物价(较前月)                         3月           -0.3%      -0.3%
             出口物价(较前月)                                       +0.1%      -0.2%
    
    4月12日(日)
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                     3月           -6.8%        -- 
             进口物价(较上年同期)                                  -17.1%        -- 
    2245 新西兰电子卡零售销售(较前月)                 3月           +0.8%        -- (完)
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