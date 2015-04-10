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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 08:03 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月10日

路透香港4月10日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较
.(1美元=7.7499港元 )
    
    美国股市周四收高，由能源股领涨，因油价在上日大跌后反弹，且投资者押注美国企业本季业
绩将可能好于已下调的预估。道琼工业指数 收高56.22点，或0.31%，至17,958.73点。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       159.130    3.10      62467            12.332       3.29
 中国铝业                      17.210   10.18     418572             5.335       4.20
 中国移动                      72.230    0.40     382304           111.955       1.87
 中国人寿                      78.410    5.39     238275            40.511       3.61
 中石油                       131.170    6.77     163484            10.166       2.37
 中石化                        87.300    3.18      92942             6.766       2.67
 汇丰控股                      44.540    1.76    2915240            69.036       0.71
 中电信                        78.280    5.24      51848             6.067       4.60
 中国联通                      18.200    1.68     329015            14.105       1.18
 兖州煤业                      12.230    3.12     318938             9.478       4.16
 华能国际                      52.130    4.30      30771            10.100       1.30
 南方航空                      50.490    4.66     142304             7.826       2.97
 东方航空                      39.450    0.18      56487             6.115       3.46
 中芯国际                       6.060    6.32     239267             0.939       1.00
 （完）

 (整理　梁慧仪)
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