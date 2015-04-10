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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 08:11 BJT

《中国报摘》--中国证券报4月10日

* 头版头条:

--中国国家发展改革委网站发布了城市地下综合管廊建设、战略性新兴产业、养老产业、城市停车场建设四个专项债券发行指引，旨在促进债券融资支持重点投资和消费需求；分析师认为，四个专项债券发行指引稳增长意图明确，随着进一步的稳增长和宽信用，经济底部风险有望进一步收敛，二季度经济环比改善大势所趋。

* 其他:

--A股市场上行至4,000点区域，引发各方关注。分析人士认为，A股市场的制度缺失，已使A股市场出现过热的苗头，新增资金入场与股票市场上涨具有同步性，指数仍有望继续上行，但政策和外部环境的变化极易催化牛市中的调整。

--业内获悉，财政部目前正在研究将煤炭增值税税率由目前的17%调减为13%;如果证实下调，将进一步减轻企业负担；业内人士认为，短期内全国煤炭市场供大于求的态势难以改变，市场下行压力依然较大。

--保利地产 发布一季度业绩预增公告，预计2015年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为81,511.4万元，与上年同期相比将增加50%左右。

--上海石化 董事长王治卿表示，2013年-2015年间，公司将用3年时间实施“碧水蓝天”环保行动计划，首批23个环保整治项目，总投资6亿元左右。这是上海石化历史上最大规模的环保整治战役。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 吴芳; 审校 黄凯)
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