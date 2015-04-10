《中国报摘》--中国证券报4月10日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
* 头版头条:
--中国国家发展改革委网站发布了城市地下综合管廊建设、战略性新兴产业、养老产业、城市停车场建设四个专项债券发行指引，旨在促进债券融资支持重点投资和消费需求；分析师认为，四个专项债券发行指引稳增长意图明确，随着进一步的稳增长和宽信用，经济底部风险有望进一步收敛，二季度经济环比改善大势所趋。
* 其他:
--A股市场上行至4,000点区域，引发各方关注。分析人士认为，A股市场的制度缺失，已使A股市场出现过热的苗头，新增资金入场与股票市场上涨具有同步性，指数仍有望继续上行，但政策和外部环境的变化极易催化牛市中的调整。
--业内获悉，财政部目前正在研究将煤炭增值税税率由目前的17%调减为13%;如果证实下调，将进一步减轻企业负担；业内人士认为，短期内全国煤炭市场供大于求的态势难以改变，市场下行压力依然较大。
--保利地产 发布一季度业绩预增公告，预计2015年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为81,511.4万元，与上年同期相比将增加50%左右。
--上海石化 董事长王治卿表示，2013年-2015年间，公司将用3年时间实施“碧水蓝天”环保行动计划，首批23个环保整治项目，总投资6亿元左右。这是上海石化历史上最大规模的环保整治战役。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 吴芳; 审校 黄凯)
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有