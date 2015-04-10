《港交所CEO专栏》给投资者的一点小建议

路透香港4月10日 - 以下内容摘自港交所 行政总裁李小加周四晚发布的最新专栏：

复活节之后的这几天，香港证券市场人气格外活跃，恒生指数连续大涨，市场总市值、交易总量和沪港通成交均屡创新高。在市场一片欢呼雀跃之时，我被投资者问到最多的问题是：

1. 现在买入港股还来得及吗？

2. 沪港通额度老爆满买不进去了可怎么办？

3. 交易量放大后港股市场会否更波动？

我并没有水晶球可以预知市场未来走向，但作为沪港通大桥的诸多修桥者之一，我想给大家一点小小的投资建议。

**不要急！**

沪港通是一座长期开通的大桥，它是为未来十年、二十年而建的，不存在「过了这个村就没有这个店」的问题。你完全可以也应该根据自己的实际情况与需求安排准备好再从从容容地开始你的投资之旅。不必急于一时，更不必凑热闹。有价值的股票永远可以找到，但急于求成往往会徒增风险。要知道，如同在假日紮堆旅游一样，紮堆过桥很容易引起拥堵或者踩踏事件，也非常影响个人体验。

**不用慌！**

沪港通南北双向均设有总额度与每日额度，其主要目的是在启动初期确保平稳运营。这两天港股通额度每日下午就提前用完，让不少投资者因无法进场而困惑，也有不少声音呼吁能早日扩容。

在这点上，我也请朋友们不要慌，保持耐心，监管当局一直在密切关注市场发展，会在适当时机考虑扩容。我之所以对此有信心，主要基于以下两点：

一、 虽然沪港通这几天火爆，但经沪港通进出的内地资金总量还是非常小的。到目前为止港股通总额度仅使用了479亿元人民币（未包括4月9日的港股通交易），即19%。沪股通总额度仅使用1,157亿人民币，即约39%。而内地A股市场自去年年底以来，日均成交额一直保持在一万亿以上。相对而言，通过沪港通进出的资金规模实在非常有限。

二、 沪港通的结算交收全程封闭，监管者可以全面监控风险。所有的交易行为都在交易所、结算公司的系统内进行，均有清晰记录。在这样的制度安排下，资金并未无序地大进大出，买卖A股或港股的资金在股票售出后又沿原路返回主体市场。

如此封闭和透明的制度设计保障了沪港通可以在两地监管机构密切监测与审慎风控的前提下承载巨大的跨境交易。

**机会无穷、风险常在！**

沪港通开启了内地与香港市场的互联互通，也让崇尚价值投资理念的国际机构投资者与散户占主导的内地投资者群体开始了「历史性的交汇」。这一历史性的交汇一定会催发出大量「化学效应」，开创一个中国资本市场发展的新时代。

在这样一个新时代里，机会无穷，但风险常在。对香港投资者来说，新增的内地投资者为市场带来了活力和前所未有的交易机会。与此同时，双方在投资观念和风险意识上的差异也为香港投资者（尤其是散户），带来新的挑战与风险。如何在亢奋的市况中保持冷静和谨慎，是每一个投资者都必须思考的问题。

而对于很多内地散户投资者来说，沪港通是他们投资海外的第一步，自然更需要谨慎。投资就像游泳一样，如果不下水，就永远也学不会游泳，但初学者第一次下水时往往不免要呛上几口水。因此，投资者一定要多做功课，谨慎决策，切忌跟风。

作为市场运营者和监管者，我们深知，不断攀升的交易量意味着更大的责任，我们会继续全力确保系统的稳定可靠，我们也会时刻密切监察市场，并在必要时采取适当的风险管理措施，维护市场的有序运作。

沪港通的设计初衷不是为大家提供一个发快财的机会，而是帮助中国早日实现国民财富的多元化国际配置，为大家提供财富长期保值增值的渠道。

我衷心祝愿每一位投资者谨记风险、投资顺利！ （完）

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