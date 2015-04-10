全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透北京4月10日 - 以下为中国国家统计局、海关、外管局等公布中国主要宏观经济数 据的日程： 公布日期 经济指标 数据日期 4月 4/10 工业生产者价格指数(PPI) 3月 居民消费价格指数(CPI) 3月 4/13 进出口贸易数据 3月 4/15 国民经济运行情况新闻发布会 其中: 国内生产总值 一季度 固定资产投资(不含农户) 1-3月 社会消费品零售总额 3月 工业增加值 3月 房地产投资和销售情况月度报告 3月 4/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 3月 4/23 汇丰制造业PMI初值 4月 银行结售汇及代客涉外收付款数据 3月 4/27 规模以上工业企业利润 1-3月 4/30 中国货物和服务贸易 3月 5月 5/1 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5/4 汇丰制造业PMI终值 4月 5/6 汇丰服务业PMI 4月 5/8 进出口贸易数据 4月 5/9 工业生产者价格指数(PPI) 4月 居民消费价格指数(CPI) 4月 5/12 中国国际收支平衡表（初步数） 一季度 5/13 固定资产投资(不含农户) 1-4月 社会消费品零售总额 4月 工业增加值 4月 房地产投资和销售情况月度报告 4月 5/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 4月 金融机构直接投资流量数据 一季度 5/22 汇丰制造业PMI初值 5月 5/28 规模以上工业企业利润 1-4月 5/29 中国货物和服务贸易 4月 6月 6/1 官方制造业PMI 5月 官方非制造业PMI 5月 汇丰制造业PMI终值 5月 6/3 汇丰服务业PMI 5月 6/8 进出口贸易数据 5月 6/9 工业生产者价格指数(PPI) 5月 居民消费价格指数(CPI) 5月 6/11 固定资产投资(不含农户) 1-5月 社会消费品零售总额 5月 工业增加值 5月 房地产投资和销售情况月度报告 5月 6/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 5月 银行结售汇及代客涉外收付款数据 5月 6/23 汇丰制造业PMI初值 6月 6/28 规模以上工业企业利润 1-5月 6/30 中国货物和服务贸易 5月 6/30 中国国际收支平衡表（正式数） 中国国际投资头寸表（正式数） 中国外债数据（正式数） 一季度 7月 7/1 官方制造业PMI 6月 官方非制造业PMI 6月 汇丰制造业PMI终值 6月 7/3 汇丰服务业PMI 6月 7/9 工业生产者价格指数(PPI) 6月 居民消费价格指数(CPI) 6月 7/13 进出口贸易数据 6月 7/15 国民经济运行情况新闻发布会 其中: 国内生产总值 二季度/上半年 固定资产投资(不含农户) 1-6月 社会消费品零售总额 6月 工业增加值 6月 房地产投资和销售情况月度报告 6月 7/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 6月 7/23 银行结售汇及代客涉外收付款数据 6月 7/24 汇丰制造业PMI初值 7月 7/27 规模以上工业企业利润 1-6月 7/31 中国货物和服务贸易 6月 8月 8/1 官方制造业PMI 7月 官方非制造业PMI 7月 8/3 汇丰制造业PMI终值 7月 8/5 汇丰服务业PMI 7月 8/7 中国国际收支平衡表（初步数） 二季度 8/8 进出口贸易数据 7月 8/9 工业生产者价格指数(PPI) 7月 居民消费价格指数(CPI) 7月 8/12 固定资产投资(不含农户) 1-7月 社会消费品零售总额 7月 工业增加值 7月 房地产投资和销售情况月度报告 7月 8/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 7月 银行结售汇及代客涉外收付款数据 7月 8/19 金融机构直接投资流量数据 二季度 8/24 汇丰制造业PMI初值 8月 8/28 规模以上工业企业利润 1-7月 8/31 中国货物和服务贸易 7月 9月 9/1 官方制造业PMI 8月 官方非制造业PMI 8月 汇丰制造业PMI终值 8月 9/3 汇丰服务业PMI 8月 9/8 进出口贸易数据 8月 9/9 工业生产者价格指数(PPI) 8月 居民消费价格指数(CPI) 8月 9/12 固定资产投资(不含农户) 1-8月 社会消费品零售总额 8月 工业增加值 8月 房地产投资和销售情况月度报告 8月 9/17 银行结售汇及代客涉外收付款数据 8月 9/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 8月 9/23 汇丰制造业PMI初值 9月 9/28 规模以上工业企业利润 1-8月 9/30 汇丰制造业PMI终值 9月 中国国际收支平衡表（正式数） 中国国际投资头寸表（正式数） 中国外债数据（正式数） 二季度 中国货物和服务贸易 8月 10月 10/1 官方制造业PMI 9月 官方非制造业PMI 9月 10/8 汇丰服务业PMI 9月 10/13 进出口贸易数据 9月 10/14 工业生产者价格指数(PPI) 9月 居民消费价格指数(CPI) 9月 10/19 国民经济运行情况新闻发布会 其中: 国内生产总值 三季度 固定资产投资(不含农户) 1-9月 社会消费品零售总额 9月 工业增加值 9月 房地产投资和销售情况月度报告 9月 10/22 银行结售汇及代客涉外收付款数据 9月 10/23 70个大中城市住宅销售价格月度报告 9月 汇丰制造业PMI初值 10月 10/27 规模以上工业企业利润 1-9月 10/30 中国货物和服务贸易 9月 11月 11/1 官方制造业PMI 10月 官方非制造业PMI 10月 11/2 汇丰制造业PMI终值 10月 11/4 汇丰服务业PMI 10月 11/8 进出口贸易数据 10月 11/10 工业生产者价格指数(PPI) 10月 居民消费价格指数(CPI) 10月 11/11 固定资产投资(不含农户) 1-10月 社会消费品零售总额 10月 工业增加值 10月 房地产投资和销售情况月度报告 10月 中国国际收支平衡表（初步数） 三季度 11/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 10月 银行结售汇及代客涉外收付款数据 10月 金融机构直接投资流量数据 三季度 11/23 汇丰制造业PMI初值 11月 11/27 规模以上工业企业利润 1-10月 11/30 中国货物和服务贸易 10月 12月 12/1 官方制造业PMI 11月 官方非制造业PMI 11月 汇丰制造业PMI终值 11月 12/3 汇丰服务业PMI 11月 12/8 进出口贸易数据 11月 12/9 工业生产者价格指数(PPI) 11月 居民消费价格指数(CPI) 11月 12/12 固定资产投资(不含农户) 1-11月 社会消费品零售总额 11月 工业增加值 11月 房地产投资和销售情况月度报告 11月 12/17 银行结售汇及代客涉外收付款数据 11月 12/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 11月 12/27 规模以上工业企业利润 1-11月 12/30 中国国际收支平衡表（正式数） 中国国际投资头寸表（正式数） 中国外债数据（正式数） 三季度 中国货物和服务贸易 11月 注:1.本表的公布日期为官方初步计划，如有变将及时更新。 2.海关公布进出口贸易数据。 3.外管局公布中国货物和服务贸易数据，是指居民与非居民之间发生的货物和服务 贸易交易，与国际收支平衡表中的货物和服务贸易口径相同。(完）
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有