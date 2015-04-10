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货币新闻 | 2015年 4月 10日 星期五 08:18 BJT

电脑产业：第一季全球PC出货量下滑5.2%，台式机销量大降

路透旧金山4月9日 - 市场调研公司Gartner的数据显示，今年前三个月全球个人电脑(PC)出货量下降5.2%，延续三年以来的下滑势头。台式PC销量大降，抵销了便携式电脑的强劲表现。

Gartner指出，出货量下滑部分归因于去年微软 停止支持Windows XP系统后出现的一波采购新PC的热潮结束。(完)
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