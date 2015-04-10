电脑产业：第一季全球PC出货量下滑5.2%，台式机销量大降

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
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路透旧金山4月9日 - 市场调研公司Gartner的数据显示，今年前三个月全球个人电脑(PC)出货量下降5.2%，延续三年以来的下滑势头。台式PC销量大降，抵销了便携式电脑的强劲表现。
Gartner指出，出货量下滑部分归因于去年微软 停止支持Windows XP系统后出现的一波采购新PC的热潮结束。(完)
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路透5月5日 - ACTIVISION BLIZZARD 被花旗列为苹果潜在收 购对象，此前公司在周四发布了季度业绩。 该股周五早盘上涨1.8%，触及54.75美元的纪录高位。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。