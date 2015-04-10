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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 08:41 BJT

美国债市：4月8日当周外国央行增持美国公债的速度放缓--FED

路透纽约4月9日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示，外国央行增持美国公债的速度放缓，但公债持有量仍为三个月来高位。

截至4月8日当周，外国央行持有的美国公债增加10.8亿美元，至2.964兆美元，前一周曾创纪录地增持629亿美元。

外国央行持有的公司债等美国民间债券当周微升至435.4亿美元，前一周为434.9亿美元。

外国央行持有的美国机构债和抵押支持债券当周降至2,845.1亿美元，前一周为2,847.7亿。

外国央行通过美联储持有的美国可交易债券总量增至3.292兆(万亿)美元，前一周为3.291兆。

不过外国央行持有的美国债券并非全部存放在美联储。有人揣测中国等一些国家提高了在美联储保管之外的美债持有量。

如欲查看美联储报告全文，请点选： here (完)

(编译 郑茵 审校 李爽)
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