《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月10日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
*工商时报：
--为扶植投信业者茁壮，与境外基金一较长短，金管会宣布将祭出只适用境内投信的鼓励措施，只要符合相关条件的投信，有机会获得一次可送审三档基金且不限时募集；申报生效及申请核准审查期间缩短；投资高收益债上限可提高；简化投资评估相关流程等四大利多。
--第10届国共论坛，已敲定5月3日在大陆上海举行，国民党主席朱立伦确定亲自率团出席，国共双方预计今日正式对外宣布，众所瞩目的〞朱习会〞也已积极安排，但拟与国共论坛脱钩处理。
--九大公股银行亚洲布局路径图出炉，有五家银行有意海外并购、参股或策略联盟；而大陆布局除了现有的分行、支行，也有五家行库有意评估设立大陆子行。其中，台湾银行、兆丰商银、第一银行、华南银行和合库银行都表示，有意海外并购。
*经济日报：
--台积电 面对水情吃紧，已启动历来最大规模的抗旱大作战，并备妥180部水车载水，〞内部做了最坏的打算〞，这也显示全台旱象严重，台积电抗旱进入最高警戒。
--工总理事长许胜雄表示，对于塑造一个好的投资环境，政府〞用力、用心、慈悲心〞都不足，工总坚决反对政府推动加薪四法。针对能源问题，核四去留，最后竟是立法院委员会直接废掉，〞是一个很奇怪的结果〞，此外，政府应推动海水淡化，让水资源使用极大化。
--台湾申请成为亚洲基础设施投资银行（AIIB）创始成员，最终创始成员国名单将于15日出炉。面对争议的加入名称问题，马英九总统表态，〞以中华台北的名义加入，应该是各方都比较能接受的方式〞。
--金管会全力追讨幸福人寿疑遭掏空的80亿台币保留资产，紧锣密鼓透过跨国监理合作，请海外金融监理机构提供协助。保险安定基金也委托律师追讨，将提醒台湾内部与瑞士盈丰银行（EFG）有往来的金融机构，全面提高警觉。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有