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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 08:20 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月10日

*工商时报：

--为扶植投信业者茁壮，与境外基金一较长短，金管会宣布将祭出只适用境内投信的鼓励措施，只要符合相关条件的投信，有机会获得一次可送审三档基金且不限时募集；申报生效及申请核准审查期间缩短；投资高收益债上限可提高；简化投资评估相关流程等四大利多。

--第10届国共论坛，已敲定5月3日在大陆上海举行，国民党主席朱立伦确定亲自率团出席，国共双方预计今日正式对外宣布，众所瞩目的〞朱习会〞也已积极安排，但拟与国共论坛脱钩处理。

--九大公股银行亚洲布局路径图出炉，有五家银行有意海外并购、参股或策略联盟；而大陆布局除了现有的分行、支行，也有五家行库有意评估设立大陆子行。其中，台湾银行、兆丰商银、第一银行、华南银行和合库银行都表示，有意海外并购。

*经济日报：

--台积电 面对水情吃紧，已启动历来最大规模的抗旱大作战，并备妥180部水车载水，〞内部做了最坏的打算〞，这也显示全台旱象严重，台积电抗旱进入最高警戒。

--工总理事长许胜雄表示，对于塑造一个好的投资环境，政府〞用力、用心、慈悲心〞都不足，工总坚决反对政府推动加薪四法。针对能源问题，核四去留，最后竟是立法院委员会直接废掉，〞是一个很奇怪的结果〞，此外，政府应推动海水淡化，让水资源使用极大化。

--台湾申请成为亚洲基础设施投资银行（AIIB）创始成员，最终创始成员国名单将于15日出炉。面对争议的加入名称问题，马英九总统表态，〞以中华台北的名义加入，应该是各方都比较能接受的方式〞。

--金管会全力追讨幸福人寿疑遭掏空的80亿台币保留资产，紧锣密鼓透过跨国监理合作，请海外金融监理机构提供协助。保险安定基金也委托律师追讨，将提醒台湾内部与瑞士盈丰银行（EFG）有往来的金融机构，全面提高警觉。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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