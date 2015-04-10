英国经济：3月新晋员工薪资增幅创六个月高位--REC/毕马威

路透伦敦4月10日 - 周五公布的一项调查显示，3月英国新晋员工薪资增幅创下六个月来高位，暗示薪资全面上升势头可能重获动能。

英国招聘与就业联合会(REC)联手毕马威会计师事务所进行的月度调查显示，3月临时工及合同工的时薪亦增长，但增幅略低于2月。

过去五年的多数时间内，英国员工薪资增幅都落后于通胀，只在最近几个月略微加速。但最近官方数据显示，1月平均周薪增长放缓。2月数据将于下周公布。

英国央行考虑何时开始升息，目前正观察薪资增长加速迹象。

REC调查还显示，3月通过招聘机构找到固定工作的英国人数量增幅与2月一样强劲，这是去年10月以来最高增幅。(完)