英国经济：3月新晋员工薪资增幅创六个月高位--REC/毕马威

美国热股：ACTIVISION BLIZZARD被列为苹果收购对象，股价触及纪录高位
路透5月5日 - ACTIVISION BLIZZARD 被花旗列为苹果潜在收 购对象，此前公司在周四发布了季度业绩。 该股周五早盘上涨1.8%，触及54.75美元的纪录高位。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透伦敦4月10日 - 周五公布的一项调查显示，3月英国新晋员工薪资增幅创下六个月来高位，暗示薪资全面上升势头可能重获动能。
英国招聘与就业联合会(REC)联手毕马威会计师事务所进行的月度调查显示，3月临时工及合同工的时薪亦增长，但增幅略低于2月。
过去五年的多数时间内，英国员工薪资增幅都落后于通胀，只在最近几个月略微加速。但最近官方数据显示，1月平均周薪增长放缓。2月数据将于下周公布。
英国央行考虑何时开始升息，目前正观察薪资增长加速迹象。
REC调查还显示，3月通过招聘机构找到固定工作的英国人数量增幅与2月一样强劲，这是去年10月以来最高增幅。(完)
(编译 于春红; 审校 许娜)
路透5月5日 - ACTIVISION BLIZZARD 被花旗列为苹果潜在收 购对象，此前公司在周四发布了季度业绩。 该股周五早盘上涨1.8%，触及54.75美元的纪录高位。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
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