欧洲金融：爱尔兰和希腊救援银行业的巨额资金多数恐难收回--ECB

德国耗费在支援金融企业上面的资金超过该国年产出的10%，和葡萄牙类似；英国则仅有不到7%，低于德国，尽管英国的金融业规模较大。

上述数字不包括因增长放缓和失业上升而给欧洲经济体造成的广泛成本，这些问题把整体欧元区政府债务与GDP之比推高了逾25个百分点。

不过数字未表明那些钜额成本有多少能收回。

这样的消息对爱尔兰和希腊人来说很糟糕，因为仅有三分之一到二分之一的资金是用于购买或能产生收益的资产，其他多半都用于银行资本重整和有毒资产。以爱尔兰来说，可能的总损失相当于GDP的25%；而希腊则相当于经济产出的12.1%。

对照之下，德国、英国和荷兰方面，逾三分之二的金融支持资金都用于收购有用的银行资产。欧洲央行报告指出，这些国家已能收回危机期间耗费的部分资金。

欧洲央行并称，英国也已能够结束贷款担保，那在2009年达到相当于GDP的34%的高峰。然而欧元区仍持续需要提供贷款担保，2013年底金额略低于GDP的5%。