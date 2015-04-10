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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 08:48 BJT

《香港报摘》--经济日报4月10日

**头版头条**

--大资金市重临，事隔八个月，港汇昨晚升穿了7.75港元的强方兑换保证，金管局向市场注资31亿港元。有财资界专家估计，短期港汇续强，今次金管局接钱的规模料超去年的753亿港元。

**其他**

--立法会金融服务界议员张华峰，昨日率令财金界访问团与深圳市、深交所、前海管理局高层会面。张华峰提出期望加快深港通在上半年开通，因近日港股火热，若深港通迟开可能令内地投资者“接贵货”。

--今日正式挂牌的广发证券 挟着今年以来最巨型新股的势头，昨暗盘狂飙，较招股价升37.4%，收报25.9港元；不连手续费，每手200股账面赚1,410元。

--中国中铁 管理层预料“一带一路”发展节奏将加快，并表示有信心取得中俄高铁招标。董事长李长进表示，年内有意增发债务性或非债务性的股份，以为业务发展补充资本，但暂未有海外融资计划。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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