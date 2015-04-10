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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 08:53 BJT

《中国重要政经日程》--4月10日

==========================今日重要政经日程==========================

4/10（周五）

--2015年4月10日上午在国务院新闻办新闻发布厅举行国务院政策例行吹风会，国务院发展研究中心宏观经济研究部部长余斌就宏观经济形势进行吹风，并答记者问。

--国家卫生计生委4月10日上午召开例行新闻发布会，发布《中国疾病预防控制工作进展（2015）报告》。

==========================近期重要政经日程==========================

4/13（周一）

--亚洲－非洲法律协商组织（亚非法协）第54届年会将于13日至17日在北京举行，国务院总理李克强出席。

*4/26（周日）

--商务部中国对外经济贸易统计学会和中国对外贸易500强企业俱乐部主办的第13届中国进出口企业年会将于2015年4月26日至27日在北京举办。

4/28（周二）

--新理财杂志社主办的“第八届中国CFO年会暨2014中国CFO年度人物颁奖典礼”将于2015年4月28日在北京举行。

5/12（周二）

--科博会2015中国金融论坛于5月12-13日在北京举行。

5/13（周三）

--2015中国新兴产业发展论坛在北京举行。

9/18（周五）

--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。

10/20日（周二）

--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 吴晓龙)
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