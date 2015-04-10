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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 08:36 BJT

中股业绩：保利地产一季度净利预计同比增约50%，销售签约金额下降

路透上海4月10日 - 中国大型房地产企业--保利地产 周五公布了一季度业绩预增公告，预计2015年第一季度净利润与上年同期相比，将增加50%左右；净利润8.15亿元人民币，每股权益0.08元。

公司预计一季度业绩同比增长的主要原因是竣工结算面积增加导致营业收入同比增长，以及毛利率较高的项目结算金额比重较大导致整体毛利率同比提高。

公司同时公布的销售简报显示，2015年3月实现签约面积63.91万平方米，同比增长8.60%；实现签约金额74.87亿元，同比下降27.84%。1-3 月，公司实现签约面积158.17万平方米，同比下降27.35%；实现签约金额195.05亿元，同比下降30.52%。

虽然签约销售金额在下降，不过公司仍在扩大投资项目，周五公司同期公告了在晋中、杭州和成都等三地的拍地情况。

保利地产周四收报13.02元／股，最近一个月累计上涨37%。（完）

欲浏览公告详情，请点选here (发稿 徐永 审校 黄凯)
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