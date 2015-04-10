《中国债券市场每日交易备忘》--4月10日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --招标品种: 财政部一年期固息国债 --招标金额: 220亿元人民币 --招标时间: 周五(10日)9:30-10:30 --受访人数: 8位(银行、券商) --预测区间: 3.02%-3.25% --预测均值: 3.15%(按各家机构预测值平均) --4/10 工业生产者价格指数(PPI) 3月 居民消费价格指数(CPI) 3月 --4/13 进出口贸易数据 3月 --4/15 国民经济运行情况新闻发布会 其中: 国内生产总值 一季度 固定资产投资(不含农户) 1-3月 社会消费品零售总额 3月 工业增加值 3月 房地产投资和销售情况月度报告 3月 --4/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 3月 --4/23 汇丰制造业PMI初值 4月 银行结售汇及代客涉外收付款数据 3月 --4/27 规模以上工业企业利润 1-3月 --4/30 中国货物和服务贸易 3月 --中国国家发展和改革委员会周四发布通知，将养老产业、战略性新兴产业、城市停车 场和城市地下综合管廊建设四类专项债券，列入加快并简化审核类债券，同时并放松相关发 债标准。 --中国新华网周四报导称，近日两部委发文表示，财政方面将于近期通过安排中央文化 产业发展专项资金、国家出版基金等方式，分别对列入新闻出版改革发展项目库的融合发展 项目和涉及出版融合发展的出版项目给予重点支持。 --中国上海市公积金管理中心周四决定自4月15日起上调最高贷款额度，购买首套房及 二套普通住宅，个人最高贷款额度由30万元调整至50万元人民币，家庭由60万元调整至100 万元；缴交补充公积金的，再分别额外增加10万元和20万元。 --中国经济改革研究基金会国民经济研究所副所长王小鲁周四表示，结构失衡导致中国 经济增长乏力，最近几年增长率下行不可避免，未来应逐步降低投资率并提高消费率，若消 费率能提高且稳定在60%左右，中国经济增长率未来有望回到8%的水平。 --习近平总书记主持召开中央全面深化改革领导小组第十一次会议并发表重要讲话时强 调，必须从贯彻落实“四个全面”战略布局的高度，深刻把握全面深化改革的关键地位和重 要作用，拿出勇气和魄力，自觉运用改革思维谋划和推动工作，不断提高领导、谋划、推动 、落实改革的能力和水平，切实做到人民有所呼、改革有所应。(完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有