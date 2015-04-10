《中国债券市场每日交易备忘》--4月10日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --招标品种: 财政部一年期固息国债 --招标金额: 220亿元人民币 --招标时间: 周五(10日)9:30-10:30 --受访人数: 8位(银行、券商) --预测区间: 3.02%-3.25% --预测均值: 3.15%(按各家机构预测值平均) --4/10 工业生产者价格指数(PPI) 3月 居民消费价格指数(CPI) 3月 --4/13 进出口贸易数据 3月 --4/15 国民经济运行情况新闻发布会 其中: 国内生产总值 一季度 固定资产投资(不含农户) 1-3月 社会消费品零售总额 3月 工业增加值 3月 房地产投资和销售情况月度报告 3月 --4/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 3月 --4/23 汇丰制造业PMI初值 4月 银行结售汇及代客涉外收付款数据 3月 --4/27 规模以上工业企业利润 1-3月 --4/30 中国货物和服务贸易 3月 --中国国家发展和改革委员会周四发布通知，将养老产业、战略性新兴产业、城市停车 场和城市地下综合管廊建设四类专项债券，列入加快并简化审核类债券，同时并放松相关发 债标准。 --中国新华网周四报导称，近日两部委发文表示，财政方面将于近期通过安排中央文化 产业发展专项资金、国家出版基金等方式，分别对列入新闻出版改革发展项目库的融合发展 项目和涉及出版融合发展的出版项目给予重点支持。 --中国上海市公积金管理中心周四决定自4月15日起上调最高贷款额度，购买首套房及 二套普通住宅，个人最高贷款额度由30万元调整至50万元人民币，家庭由60万元调整至100 万元；缴交补充公积金的，再分别额外增加10万元和20万元。 --中国经济改革研究基金会国民经济研究所副所长王小鲁周四表示，结构失衡导致中国 经济增长乏力，最近几年增长率下行不可避免，未来应逐步降低投资率并提高消费率，若消 费率能提高且稳定在60%左右，中国经济增长率未来有望回到8%的水平。 --习近平总书记主持召开中央全面深化改革领导小组第十一次会议并发表重要讲话时强 调，必须从贯彻落实“四个全面”战略布局的高度，深刻把握全面深化改革的关键地位和重 要作用，拿出勇气和魄力，自觉运用改革思维谋划和推动工作，不断提高领导、谋划、推动 、落实改革的能力和水平，切实做到人民有所呼、改革有所应。(完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次