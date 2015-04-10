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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 08:56 BJT

南华期货：中国期指净空持仓增加或引发回调，但长期上涨趋势未改

以下内容节选自4月10日的《期货日报》：

周四，股指期货高开低走，主力合约IF1504高开之后虽略有上涨，但随后转为快速下跌，午盘后继续下跌，最低跌至4181点，尾盘略有回升，收于4226.2点。从全天走势来看，股指期货振荡剧烈，成交量继续放大。

　　重点席位的净空持仓量变化分化趋势明显，中信期货席位在多空方向均减仓，净空持仓量仅增加369手。而广发期货、方正中期、永安期货、海通期货席位净空持仓量分别增加1837手、1805手、1654手和844手，但国泰君安期货、申银万国期货、银河期货席位净空持仓量均有减少，分别为1565手、958手和88手。 　　

值得一提的是，股指期货期现贴水略有回升，由上一交易日的48.2点减为35.94点，期现回归趋势明显。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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