期货日报：需求乏力沪胶继续下行

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
以下内容节选自4月10日的《期货日报》：
清明节后，沪胶遭遇弱需“病痛”折磨，结束此前的反弹节奏。短短两个交易日内，沪胶主力1509合约累计回调5.43%。当前，偏弱的下游终端需求已演化成“慢性病”，时而发作打击多头挺价信心。笔者认为，在弱需“病痛”复发的背景下，近期沪胶仍存续跌风险。
从全球供需角度来看，天胶价格长期低迷确实给产胶国产出带来制约效应，供应压力得到缓解，然而由供应端缩减形成的优势尚不能完全填补需求端下降造成的劣势，尤其当“中国需求”放缓后，供需矛盾进一步加重。据天胶生产国协会（ANRPC）近期发布的报告显示，全球最大橡胶消费国中国预计今年橡胶进口量为425万吨，虽然高于去年的410万吨，但增速会放缓至3.7%，比去年的5%再度回落。进口增速回落的背后原因主要是预估今年中国橡胶消费增速会回落，由2014年的9%跌落至今年的4.6%。而与此同时，天胶生产国协会成员国在今年仍会以4.2%的产出增速继续“施压”天胶供应端，最大产胶国泰国更是以6%的出口增速来加剧供需矛盾。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有