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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 08:52 BJT

期货日报：需求乏力沪胶继续下行

以下内容节选自4月10日的《期货日报》：

清明节后，沪胶遭遇弱需“病痛”折磨，结束此前的反弹节奏。短短两个交易日内，沪胶主力1509合约累计回调5.43%。当前，偏弱的下游终端需求已演化成“慢性病”，时而发作打击多头挺价信心。笔者认为，在弱需“病痛”复发的背景下，近期沪胶仍存续跌风险。

从全球供需角度来看，天胶价格长期低迷确实给产胶国产出带来制约效应，供应压力得到缓解，然而由供应端缩减形成的优势尚不能完全填补需求端下降造成的劣势，尤其当“中国需求”放缓后，供需矛盾进一步加重。据天胶生产国协会（ANRPC）近期发布的报告显示，全球最大橡胶消费国中国预计今年橡胶进口量为425万吨，虽然高于去年的410万吨，但增速会放缓至3.7%，比去年的5%再度回落。进口增速回落的背后原因主要是预估今年中国橡胶消费增速会回落，由2014年的9%跌落至今年的4.6%。而与此同时，天胶生产国协会成员国在今年仍会以4.2%的产出增速继续“施压”天胶供应端，最大产胶国泰国更是以6%的出口增速来加剧供需矛盾。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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