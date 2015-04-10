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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 08:53 BJT

长江期货：大连焦炭期货言底尚早

以下内容节选自4月10日的《期货日报》：

在经济下滑、下游刚性需求收缩过程中，处于传统消费旺季的焦炭市场出现“倒春寒”。实际上，3月中上旬，建筑钢材需求突发性好转，市场预期春季需求正式启动，焦炭价格暂稳。不过，需求好转力度和持续性并未如市场预期一般乐观，钢材重回跌势，并拖累了上游焦炭市场。尤其是近期山西焦煤集团下调出厂价，打开了焦炭成本下行空间。

3月中上旬钢材价格反弹，叠加炉料价格下跌，炼钢预期利润回升，刺激市场主导下的粗钢产量反弹。根据中钢协统计数据，3月上旬重点企业粗钢日均产量168.2万吨，旬环比减少5.1%，月环比增加3.3%；3月中旬重点钢企粗钢日均产量为164.9万吨，旬环比增加1.9%，月环比增加0.7%。而需求改善进展并未跟上供给复苏步伐，钢价反弹仅是“昙花一现”。市场去库存并不顺利，一是社会库存下降幅度非常有限，二是钢厂产成品库存已达历史高点，且终端房地产市场去库存压力巨大。在需求复苏平淡及供给过剩的情况下，钢材价格仍将维持在下行通道中。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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