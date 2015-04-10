长江期货：大连焦炭期货言底尚早

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
以下内容节选自4月10日的《期货日报》：
在经济下滑、下游刚性需求收缩过程中，处于传统消费旺季的焦炭市场出现“倒春寒”。实际上，3月中上旬，建筑钢材需求突发性好转，市场预期春季需求正式启动，焦炭价格暂稳。不过，需求好转力度和持续性并未如市场预期一般乐观，钢材重回跌势，并拖累了上游焦炭市场。尤其是近期山西焦煤集团下调出厂价，打开了焦炭成本下行空间。
3月中上旬钢材价格反弹，叠加炉料价格下跌，炼钢预期利润回升，刺激市场主导下的粗钢产量反弹。根据中钢协统计数据，3月上旬重点企业粗钢日均产量168.2万吨，旬环比减少5.1%，月环比增加3.3%；3月中旬重点钢企粗钢日均产量为164.9万吨，旬环比增加1.9%，月环比增加0.7%。而需求改善进展并未跟上供给复苏步伐，钢价反弹仅是“昙花一现”。市场去库存并不顺利，一是社会库存下降幅度非常有限，二是钢厂产成品库存已达历史高点，且终端房地产市场去库存压力巨大。在需求复苏平淡及供给过剩的情况下，钢材价格仍将维持在下行通道中。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有