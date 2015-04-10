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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 08:50 BJT

《交易视点》台债观察长券标售结果，整体趋势未反转--群益金鼎证券

路透台北4月10日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，短线观察周五长券标售寿险业投资意愿，市场预估在2.1-2.15%。在利率弹升后预期市场将稍做观望，然而整体趋势未反转，预期行情仍以区间震荡为主。10年券区间预估在1.50-1.55%，五年券预估在0.97-1.03%。

IRS市场因五年券利率走升，交易转积极，利率上升。(完) (整理 董永年; 审校 杨淑祯)
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