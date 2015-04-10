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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 09:41 BJT

《中国2015年3月宏观数据路透调查中值一览表》--4月10日

路透北京4月10日 - 以下为中国2015年一季度和3月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。    

    一季度指标数据（实际国内生产总值(GDP) ）
       季度         2015年一季度      2015年一季度           四季         三季      二季    14年一季    四季      三季      二季    13年一季
                        实际值            预估值                                                                                    
   GDP（同比%）                             7.0              7.3          7.3       7.5       7.4       7.7       7.8       7.5       7.7
 外储（万亿美元）                           3.80             3.84         3.89      3.99      3.95      3.82      3.66      3.50      3.44
  
    
     3月各指标数据(同比%；贸易差额单位为亿美元；新增人民币贷款为亿元)： 
    
                          2015年3月                       2014年                                                                                 
                         实际   预估   2月      1月      12月     11月     10月     9月      8月      7月      6月      5月      4月       3月
                         值     值                                                                                                        
 居民消费价格指数(CPI)     1.4    1.3      1.4      0.8      1.5      1.4      1.6      1.6        2      2.3      2.3      2.5      1.8      2.4
 工业生产者出厂价格指数   -4.6   -4.8     -4.8     -4.3     -3.3     -2.7     -2.2     -1.8     -1.2     -0.9     -1.1     -1.4       -2     -2.3
 (PPI)                                                                                                                                    
 社会消费品零售总额              10.9    10.7*        ~     11.9     11.7     11.5     11.6     11.9     12.2     12.4     12.5     11.9     12.2
 规模以上工业增加值               6.9     6.8*        ~      7.9      7.2      7.7        8      6.9        9      9.2      8.8      8.7      8.8
 固定资产投资(不含农户)          13.8    13.9*        ~     15.7     15.8     15.9     16.1     16.5       17     17.3     17.2     17.3     17.6
 贸易差额                       453.5   606.19    600.3   496.13    544.7    454.1    309.4    498.3      473      316    359.2    184.5     77.1
 出口                            12.0     48.3     -3.3      9.7      4.7     11.6     15.3      9.4     14.5      7.2        7      0.9     -6.6
 进口                           -11.7    -20.5    -19.9     -2.4     -6.7      4.6        7     -2.4     -1.6      5.5     -1.6      0.8    -11.3
 广义货币供应量M2                12.3     12.5     10.8     12.2     12.3     12.6     12.9     12.8     13.5     14.7     13.4     13.2     12.1
 月度新增人民币贷款             10,31   10,200   14,700    6,973    8,527    5,483    8,572    7,025    3,852   10,800    8,708    7,747   10,500
                                    5                                                                                                     
 人民币贷款余额同比增长          14.5     14.3     13.9     13.6     13.4     13.2     13.2     13.3     13.4       14     13.9     13.7     13.9
 (%)                                                                                                                                      
    
     注: 1.~表示数据未公布。
         2.固定资产投资(不含农户)为年初至当月数据。        
         3.*表示1-2月数据合并发布。（完）

 (发稿 吴晓龙；审校 黄凯)
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