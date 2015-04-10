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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 08:59 BJT

《香港报摘》--信报4月10日

**头版头条**

--港股昨日罕有的出现“跳楼机式”走势，北水南下加上欧美资金“恐慌性追货”，另港股连续两日录“天量成交”，主板及创业板总成交达2,939亿港元。港股“A股化”格局愈演愈烈，股票换手率提高，大市也愈来愈波动。

**其他**

--法国地方法院决定就汇丰控股 旗下的瑞士汇丰私人银行涉嫌协助客户逃税进行刑事调查，并要求汇控提交10亿欧元（约83亿港元）作为保释金。汇控认为有关决定缺乏法律基础，保释金金额过多，将提出上诉。

--渣打财富管理香港及大中华投资策略主管梁振辉表示，港股目前市盈率仅11至12倍，估值依然吸引，估计内地第二、三季再降准或减息，以及＂深港通＂将令内地资金持续南下，恒生指数升至3万点并不算夸张，但投资者须小心控制注码，留意港股波幅将扩大。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘　　 (整理 刘雅丽； 审校 梁慧仪/黄凯)
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