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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 08:59 BJT

《交易视点》台债观望长券标售结果，留意筹码是否完全被吸纳--元大宝来证

路透台北4月10日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，美国标售30年期公债需求疲弱，且上周初请失业金人数低于预期，市场认为3月非农就业数据放缓可能是受到气候影响的暂时性表现，而希腊偿还4..5亿欧元贷款，也降低了美国公债避险需求，10年期公债殖利率因此攀升了5.75基点，30年期则上涨7.7基点。终场指标10年期公债 收在1.9056%，与前一交易日殖利率上涨5.75基点。

美国经济仍为缓步成长，而台湾公债除了受到美债影响外，本日将有20年期公债标售，须试标售结果出炉后才能得知300亿的供应量是否能被市场吸纳，而指标公债在四月份无新筹码供应，可视为一利多，在美债走势明朗化及长券标售变数厘清前，市场料观望为主，预估五年券成交利率区间在0.95-1.05%，10年券成交利率区间在1.50-1.60%。(完) (整理 董永年; 审校 林高丽)
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