《路透晚报》--4月10日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：3月CPI涨幅持平PPI跌幅缩窄，通缩风险犹存政策需再放松

中国3月居民消费价格指数（CPI）同比涨幅持平上月，但受春节后价格回落影响,环比四个月来首次下滑。通缩压力稍有缓解但仍难以忽视，稳增长仍需政策发力，二季度降准降息依然可期。

--中国经济：尽快遏制外贸下滑势头，防止由减速变为持续失速--副总理

中国国务院副总理汪洋表示，当前进出口形势严峻复杂，要发挥市场和政府“两只手”的作用，尽快遏制外贸下滑势头，防止由减速变为持续失速。

--中国经济：“一带一路”涵盖所有省份，各地规划须9-10月前完成--官员

尽管中国此前公布的“一带一路”愿景规划涉及18个省份，不过国务院推进一带一路工作领导小组办公室相关负责人欧晓理周五明确表示，一带一路是中国今后对外开放和对外经济合作的总纲领，涵盖中国所有省份，各地都要在9-10月前完成相应的规划编制。

【金融】

--中国人事：任命张晓慧和杨子强为央行行长助理，免去金琦行长助理职务

中国人力资源和社会保障部周五公布，国务院任命张晓慧、杨子强为中国人民银行行长助理，并免去金琦的央行行长助理职务。

--中国金融：银监会修订规章减少和下放行政审批事项，落实简政放权

为落实简政放权减少行政审批，中国银监会周五就修订行政许可规章公开征求意见，拟对全国性银行金融机构，在银监会层面，仅保留涉及一级分行和分行级专营机构重大事项等审批内容，其余均下放给派出机构。

--中国基金：华夏和银华暂停旗下QDII基金申购，港股热令QDII额度告急

随着本周港股快速上涨，中国内地公募基金管理公司旗下投向港股的境内合格机构投资者（QDII）基金开始出现大量申购，导致部分基金公司QDII额度告急。华夏基金和银华基金周四分别宣布，旗下数只QDII基金暂停申购和定期定额等业务。

--《台湾金融市场一周展望》美股财报发布将迈入高峰，台股料高位震荡以对

相较于纷创逾七年高位的沪、港股市，早一步攀顶的台湾股市近日陷于高档整理格局。下周美股季报将进入公布高峰，台股料随之动荡。第二季为电子业淡季，股市难有上扬动能，不过充沛的资金有助指数维持相对高位。

【固定收益】

--新债招标：中国一年期固息国债利率3.13%，稍低预期--业内人士

业内人士周五透露，中国财政部上午招标的一年期固息国债，中标利率3.13%，稍低于此前3.15%的预测均值。

--中国货币市场：七天回购加权利率破3%创近一年新低，关注下周IPO影响

中国银行间市场周五资金面依旧十分宽裕，回购利率全线走低。七天期回购利率开盘价在昨日下破3%后进一步下行，加权利率亦跟随降逾10个基点(bp)，并创下去年4月22日以来近一年的最低水平。

--中国债市动态：回购利率续跌令短券表现略强，3月通胀数据未掀波澜

中国银行间市场周五早盘现券短端品种收益率下行稍明显，利率互换(IRS)持稳。交易员称，资金面仍显泛滥，主要回购利率跌势不止，资金成本下行带动二级市场短券表现甚于长债；而一级国债招标结果基本符合预期，显示机构需求较稳。

--中国票据市场：转贴利率跌势扩大，资金成本降幅稍缓机构获利空间受限

中国票据市场本周转贴利率降幅有所扩大，追随资金价格跌势；由于对流动性的预期转暖，市场机构纷纷调低报价，不过机构中长期资金成本降幅不及票据利率的下滑速度，反而令获利空间进一步受限。

--台湾债市：金管会称不会限制寿险业购买国际债券额度--主委

台湾金管会主委曾铭宗表示，开放寿险业购买在台发行国际债券不纳入海外上限计算，不会影响财政部公债发行，并不会因此限制保险业购买国际债券的额度。

--台湾债市：中华信评称国际债券发行量料激增，带动今年台湾债市显着成长

台湾中华信评周五发布报告称，国际债券可能出现的发行量激增情况，应可在2015年带动台湾债市显着成长。

【外汇】

--《焦点》美汇率报告指人民币仍被大幅低估，警告欧洲勿过度依赖出口

美国财政部周四发布的半年度汇率政策报告称，中国人民币汇率仍被大幅低估。报告还警告欧洲不要过度依赖出口来提振增长，敦促决策者更多地使用财政政策，并称德国需求的增强至关重要。

--中国汇市：人民币早盘无视美方施压续跌，主因季节性与沪港通购汇驱动

人民币对美元即期周五早盘续贬，中间价回调至一周低位。尽管美国仍给人民币汇率施加升值压力，但交易员多认为，美方表态对人民币即期影响不大，今日人民币走贬主要受季节性与沪港通购汇影响，隔夜美元指数 .DXY 涨至三周高位亦有影响。

--中国外汇：外汇交易中心13日推出外币拆借交易，含美欧港三币种

中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心周五表示，将于下周一（13日）在外汇交易系统推出外币拆借交易，拆借交易有美元、欧元和港元三个交易币种，拆借利率按年利率计算，以百分比表示。

--离岸人民币: 人民币期货合约3月交易额升至22亿美元--港交所

今年3月离岸人民币兑美元即期汇率涨1.36%，并一举收复前两月的失地，亦带动人民币期货交易活跃，香港美元／人民币期货的交易额达22亿美元，高于1、2月。

【证券/行业】

--《综述》中国B股遭热钱突袭全线涨停，价值重估及B转A预期成兴奋点

气势如虹的中国A股正在不断向外辐射能量，轮番带动起关联市场的价值重估。挖掘价值重估红利的热线近期先是涌向了港股，周五又冲进B股市场，沪深B股当天全线涨停。

--中国股市：沪综指收涨1.9%再创逾七年新高，B股全线大涨提振市场人气

中国股市沪综指周五收涨1.9%，再创逾七年新高。分析师指出，今天大盘延续此前涨势，继近两日港股持续上扬后，B股比价效应凸显，资金大举进场推升B股指数飙升逾9%，亦创七年多来新高。目前，A股累计涨幅明显过大，需要消化获利盘压力，料短期指数将以震荡走势为主。

--中港证券：财政司司长指提高沪港通额须与中央讨论，暂未有时间表

香港交易及结算所（港交所）行政总裁(CEO)李小加周五指，沪港通未来将会扩容，且额度增加幅度不止二、三成。正在上海出访的财政司司长曾俊华表示，提高额度需与中央讨论，现时未有时间表。

--中股业绩：保利地产一季度净利预计同比增约50%，销售签约金额下降

中国大型房地产企业--保利地产周五公布了一季度业绩预增公告，预计2015年第一季度净利润与上年同期相比，将增加50%左右；净利润8.15亿元人民币，每股权益0.08元。

--香港个股：顺风清洁能源与中航信托组投资管理合营，提供合同能源管理

清洁能源节能综合解决方案供应商--顺风国际清洁能源有限公司 1165.HK 宣布，与中航信托股份有限公司订立战略合作框架协议，成立各持有50%股权的投资管理公司，提供合同能源管理。 (完)