中国经济：尽快遏制外贸下滑势头，防止由减速变为持续失速--副总理

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透北京4月10日 - 中国国务院副总理汪洋表示，当前进出口形势严峻复杂，要发挥市场和政府“两只手”的作用，尽快遏制外贸下滑势头，防止由减速变为持续失速。
新华社援引他日前在辽宁省调研时的话称，外贸下行压力加大，是外需不振、成本攀升等多种因素共同作用的结果，也与政策措施落实不到位有一定关系。
“要切实做到思想认识到位、政策支持到位、工作落实到位、督促检查到位。外贸降幅较大的省份，要开动脑筋，查找差距，对症施策，加强政策支持和服务保障，为企业营造宽松的发展环境，化挑战为机遇，增强外贸稳定发展的内在动力。”他说。
他并强调，稳增长、调结构是外贸工作的“两个轮子”，不可偏废，稳增长是调结构的基础，调结构是稳增长的持久动力；要优化外贸产品和市场结构，提高出口产品质量、档次和附加值。
“着力优化外贸企业结构，扩大市场对内对外开放，调动民营企业等各类企业的积极性、创造性，为外贸发展注入新的活力。着力优化贸易方式，鼓励企业创新商业模式，培育新的外贸增长点。”汪洋指出。
另据经济参考报报导，高层已经启动部署对当前进出口形势的摸底调研，年内可能出台新的稳外贸政策，中间品进口和高附加值产品出口有望迎来政策鼓励。
报导援引商务部内部人士的话称，要完成年初定下的6%增长目标，压力还是很大；当前一方面是继续贯彻落实国务院此前已经出台的稳外贸系列政策，另一方面也在研究一系列新的政策。
“现在主要是先调研摸情况，当然也不排除会继续出台一些有利于稳定外贸增长的举措，在稳增长的同时也会兼顾外贸企业转型升级的需求，培育外贸竞争新优势。”上述人士称。
海关数据显示，今年1月和2月出口波动很大，从下降3.3%到猛增48.3%，进口则持续走低，分别下降了19.9%和20.5%。
3月进出口数据将于下周一公布，研判外贸形势以及观测政策窗口将迎来关键时点。因为1月、2月数据往往受到春节因素影响，因此业内普遍认为一季度进出口数据综合分析更具参考价值。但就目前来看，业内普遍预计3月外贸有所改善但仍难言乐观。
路透最新调查显示，3月出口同比增速料较上月大幅回落至12.0%，进口或再度下降11.7%。贸易顺差预计仍会高企。 (完) (发稿 侯向明；; 审校 杨淑祯)
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有