《中国已公布新股发行上市日程表》--4月10日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
*4/13 深 汉邦高科 300449 1,770 17.76 22.98 信达证券 4/16
4/14 沪 老 百 姓 732883 不超过6,700 -- -- 瑞银证券 4/17
4/14 沪 星光农机 732789 不超过5,000 -- -- 中航证券 4/17
4/14 沪 珍 宝 岛 -- 不超过6,458 -- -- 招商证券 4/17
4/14 沪 盛洋科技 732703 不超过2,300 -- -- 浙商证券 4/17
4/14 沪 大豪科技 732025 不超过5,100 -- -- 中信建投 4/17
4/14 沪 派思股份 732318 不超过3,010 -- -- 广发证券 4/17
4/14 沪 曲美股份 732818 不超过6,052 -- -- 中信建投 4/17
4/14 沪 歌 力 思 732808 不超过4,000 -- -- 国信证券 4/17
4/14 深 航新科技 300424 不超过3,327 -- -- 招商证券 4/17
4/14 深 广 生 堂 300436 不超过1,870 -- -- 华林证券 4/17
4/14 深 美康生物 300439 不超过2,834 -- -- 光大证券 4/17
4/14 深 金雷风电 300443 不超过1,500 -- -- 齐鲁证券 4/17
4/14 深 康 斯 特 300445 不超过1,020 -- -- 东海证券 4/17
4/14 深 全信股份 300447 2,025 -- -- 国金证券 4/17
4/14 深 昇兴股份 002752 不超过6,000 -- -- 招商证券 4/17
4/15 沪 山东华鹏 732021 不超过2,640 -- -- 广发证券 4/20
4/15 沪 江苏有线 730959 不超过59,700 -- -- 华泰联合 4/20
4/15 沪 福鞍股份 732515 不超过2,500 -- -- 国信证券 4/20
4/15 深 清 水 源 300437 不超过1,670 -- -- 中原证券 4/20
4/15 深 运达科技 300440 不超过2,800 -- -- 中金公司 4/20
4/15 深 鲍斯股份 300441 不超过2,112 -- -- 海通证券 4/20
4/15 深 双杰电气 300444 3,448.64 -- -- 东北证券 4/20
4/15 深 乐凯新材 300446 不超过1,540 -- -- 中信建投 4/20
4/15 深 浩云科技 300448 不超过2,000 -- -- 招商证券 4/20
4/16 深 易尚展示 002751 1,756 -- -- 国金证券 4/21
4/16 深 博济医药 300404 不超过1,667 -- -- 广发证券 4/21
4/16 深 金石东方 300434 1,700 -- -- 海通证券 4/21
4/16 深 鹏辉能源 300438 不超过2,100 -- -- 华林证券 4/21
4/16 深 普 丽 盛 300442 不超过2,500 -- -- 广发证券 4/21
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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --
暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --
暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --
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新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商
暂无
注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 张世儒; 审校 林琦)
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有