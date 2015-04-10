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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 09:03 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--4月10日

　新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

*4/13 深 汉邦高科 300449 1,770 17.76 22.98 信达证券 4/16

4/14 沪 老 百 姓 732883 不超过6,700 -- -- 瑞银证券 4/17

4/14 沪 星光农机 732789 不超过5,000 -- -- 中航证券 4/17

4/14 沪 珍 宝 岛 -- 不超过6,458 -- -- 招商证券 4/17

4/14 沪 盛洋科技 732703 不超过2,300 -- -- 浙商证券 4/17

4/14 沪 大豪科技 732025 不超过5,100 -- -- 中信建投 4/17

4/14 沪 派思股份 732318 不超过3,010 -- -- 广发证券 4/17

4/14 沪 曲美股份 732818 不超过6,052 -- -- 中信建投 4/17

4/14 沪 歌 力 思 732808 不超过4,000 -- -- 国信证券 4/17

4/14 深 航新科技 300424 不超过3,327 -- -- 招商证券 4/17

4/14 深 广 生 堂 300436 不超过1,870 -- -- 华林证券 4/17

4/14 深 美康生物 300439 不超过2,834 -- -- 光大证券 4/17

4/14 深 金雷风电 300443 不超过1,500 -- -- 齐鲁证券 4/17

4/14 深 康 斯 特 300445 不超过1,020 -- -- 东海证券 4/17

4/14 深 全信股份 300447 2,025 -- -- 国金证券 4/17

4/14 深 昇兴股份 002752 不超过6,000　　-- -- 招商证券 4/17

4/15 沪 山东华鹏 732021 不超过2,640 -- -- 广发证券 4/20

4/15 沪 江苏有线 730959 不超过59,700 -- -- 华泰联合 4/20

4/15 沪 福鞍股份 732515 不超过2,500 -- -- 国信证券 4/20

4/15 深 清 水 源 300437 不超过1,670 -- -- 中原证券 4/20

4/15 深 运达科技 300440 不超过2,800 -- -- 中金公司 4/20

4/15 深 鲍斯股份 300441 不超过2,112 -- -- 海通证券 4/20

4/15 深 双杰电气 300444 3,448.64 -- -- 东北证券 4/20

4/15 深 乐凯新材 300446 不超过1,540 -- -- 中信建投 4/20

　 4/15 深 浩云科技 300448 不超过2,000 -- -- 招商证券 4/20

4/16 深　 易尚展示 002751 1,756 -- -- 国金证券 4/21

4/16 深 博济医药 300404 不超过1,667 -- -- 广发证券 4/21

4/16 深 金石东方 300434 1,700 -- -- 海通证券 4/21

4/16 深 鹏辉能源 300438 不超过2,100 -- -- 华林证券 4/21

4/16 深 普 丽 盛 300442 不超过2,500 -- -- 广发证券 4/21

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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --

暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --

暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --

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新股上市:

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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商

暂无

　　注: 1.本表包括新股发行及上市。 　　 2.*代表有更新。(完) (发稿 张世儒; 审校 林琦)
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