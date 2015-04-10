港报财经评论：狂牛市安心股－内房内银--经济日报4月10日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
狂牛市安心股－内房内银/ 林瑞芬
港股大时代重现，未经历过的恐被吓窒！恒指昨再劲涨2.7%至26,944，国指升2.6%至13,748，大市成交额2,915亿港元，港股通额度又用尽。港交所 自周一爆升，一度被笑为幽灵列车变跑车，以昨高见250港元，两日曾暴涨28%，收报239.6港元，短期升幅巨。港股如狂牛，大波动随之而来，恒指昨最高见27,922，最低见26,732，高低波幅1,190点，收报26,944。国指一涌逾14,000，昨高见14,380，低见13,588，收报13,748。个别股份波幅也很大，如华电福新 高见4.83港元，低见4.05港元，收报4.39港元，升11%。擎天软件 高见6.26港元，但倒挫低见4.96港元，收报5.42港元，跌8.3%。这可能只是短期的震仓，让港投资者体验体验，适应一下！ 回顾去年以来A股的行情，大致可分为三个阶段。从2013年至2014年上半年，以创业板为代表的小型股结构性牛市率先开启；2014年下半年至2015年春节前后，以券商基建为代表的蓝筹股行情全线爆发；2015年春节以来，市场又进入大小型股共舞的全面牛市阶段。由此思路跟进，大妈已出手，中、小型股乃其喜好。事实上也如此，周一见个股升势，10%已是小儿科，初期主攻中、小型股，股仔可以升到你唔信。有升有跌，波动之势在所难免，今趟中国大妈来炒股的话，就会用快、狠招数，资金涌涨初期，不会太考究公司基本面，中银国际报告指都相信中国内地投资者不会太着重估值，而是专注市值较细的战略性新兴股，而且会对政府政策及改革预期非常敏感。热潮过后，或才知错与对。每个投资者可以接受风险的心理不同，惟有自知，若心血少，就忌乱捧狂升股，多考量估值高低之比，多考量盈利之趋势。 TMT股份无疑是近周狂牛派之出手目标，但求稳者，可以留意内房股及内银股，其升势还是有秩序、渐进式，虽然没有TMT股份之激情但胜在细水长流，较为适合乏冒险精神搵快钱的投资者。早前推介的内房股远洋地产 已见突破中期阻力轨5港元大关，昨收报5.38港元，预测PE只有8倍，而预测息率4.7厘，估值相对低，具安全网作用，目标至少6港元。(B06)
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内银股接力，国指未升完/ 余少文 国企指数一口气升越今年目标14,000点，尽管六日升1,850点，认为未升完，因为内银股竟然是落后股，一旦发力，国指可见14,800点。中国内地股市继续偏软，上证综合指数仍未能成功突破4,000点，但港股则出现疯狂走势，恒生指数曾升超过1,000点，国企指数早段也升超过980点，全日只升351点或2.6%，收报13,748点，如由高位计算反而下跌632点或4.4%，成交额激增至714亿港元，仍有有超过70%主板H股可以走高。至于红筹指数升159点或3.1%，收报5,227点，但由高位5,585点计算则回358点或6.4%，成交额202亿港元。 港股昨日早段强势，但在高位明显有一定的获利回吐压力，如国指曾高见14,380点，高于今年目标14,000点，不足四个月达标，可反映股市的疯狂，一如A股炒法，即升到你唔信。其实一直担心大市升幅过大，国指“六连升”下已升1,850点，理论上也应该出现短期调整，近日急升的领涨股或要调整，然后由落后股接力。然而有20%主板H股今年升幅不足10%，包括部分指数重磅股，如中国神华 、中国石化 、工商银行 、农业银行 、交通银行 等。而该20%落后股份中也有不少其他内银股，若然内银股发力追落后，确实可以撑住大市继续反覆上升，所以后市仍然有机会在散户愈担心下愈升，尤其A股炒法是动用资金不断将股价推高，如昨日提及国指预测PE较A股更平，昨日A股回气H股走高，也是合理现象。 而国指昨日高见14,380点后，下一个目标价是14,800点，因为指数在2007年历史高位20,609点调整至10,449点后，反弹高见14,783点便继续调整。又如由历史高位跌至08年低4,792点，以0.5倍反弹为12,700点，指数上周初曾略受制这水平，到周三升破这阻力位后，下一阻力位为14,566点，是该跌浪反弹0.618倍所在，而提及的下一个目标则略高于0.618倍的反弹水平。所以，只要内银股稍稍发力，国指再多升1,000点并不困难，故内银股可作追落后对象。(B05)
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路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有