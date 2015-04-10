港报财经评论：狂牛市安心股－内房内银--经济日报4月10日

港股大时代重现，未经历过的恐被吓窒！恒指昨再劲涨2.7%至26,944，国指升2.6%至13,748，大市成交额2,915亿港元，港股通额度又用尽。港交所 自周一爆升，一度被笑为幽灵列车变跑车，以昨高见250港元，两日曾暴涨28%，收报239.6港元，短期升幅巨。港股如狂牛，大波动随之而来，恒指昨最高见27,922，最低见26,732，高低波幅1,190点，收报26,944。国指一涌逾14,000，昨高见14,380，低见13,588，收报13,748。个别股份波幅也很大，如华电福新 高见4.83港元，低见4.05港元，收报4.39港元，升11%。擎天软件 高见6.26港元，但倒挫低见4.96港元，收报5.42港元，跌8.3%。这可能只是短期的震仓，让港投资者体验体验，适应一下！ 回顾去年以来A股的行情，大致可分为三个阶段。从2013年至2014年上半年，以创业板为代表的小型股结构性牛市率先开启；2014年下半年至2015年春节前后，以券商基建为代表的蓝筹股行情全线爆发；2015年春节以来，市场又进入大小型股共舞的全面牛市阶段。由此思路跟进，大妈已出手，中、小型股乃其喜好。事实上也如此，周一见个股升势，10%已是小儿科，初期主攻中、小型股，股仔可以升到你唔信。有升有跌，波动之势在所难免，今趟中国大妈来炒股的话，就会用快、狠招数，资金涌涨初期，不会太考究公司基本面，中银国际报告指都相信中国内地投资者不会太着重估值，而是专注市值较细的战略性新兴股，而且会对政府政策及改革预期非常敏感。热潮过后，或才知错与对。每个投资者可以接受风险的心理不同，惟有自知，若心血少，就忌乱捧狂升股，多考量估值高低之比，多考量盈利之趋势。 TMT股份无疑是近周狂牛派之出手目标，但求稳者，可以留意内房股及内银股，其升势还是有秩序、渐进式，虽然没有TMT股份之激情但胜在细水长流，较为适合乏冒险精神搵快钱的投资者。早前推介的内房股远洋地产 已见突破中期阻力轨5港元大关，昨收报5.38港元，预测PE只有8倍，而预测息率4.7厘，估值相对低，具安全网作用，目标至少6港元。(B06)

内银股接力，国指未升完/ 余少文 国企指数一口气升越今年目标14,000点，尽管六日升1,850点，认为未升完，因为内银股竟然是落后股，一旦发力，国指可见14,800点。中国内地股市继续偏软，上证综合指数仍未能成功突破4,000点，但港股则出现疯狂走势，恒生指数曾升超过1,000点，国企指数早段也升超过980点，全日只升351点或2.6%，收报13,748点，如由高位计算反而下跌632点或4.4%，成交额激增至714亿港元，仍有有超过70%主板H股可以走高。至于红筹指数升159点或3.1%，收报5,227点，但由高位5,585点计算则回358点或6.4%，成交额202亿港元。 港股昨日早段强势，但在高位明显有一定的获利回吐压力，如国指曾高见14,380点，高于今年目标14,000点，不足四个月达标，可反映股市的疯狂，一如A股炒法，即升到你唔信。其实一直担心大市升幅过大，国指“六连升”下已升1,850点，理论上也应该出现短期调整，近日急升的领涨股或要调整，然后由落后股接力。然而有20%主板H股今年升幅不足10%，包括部分指数重磅股，如中国神华 、中国石化 、工商银行 、农业银行 、交通银行 等。而该20%落后股份中也有不少其他内银股，若然内银股发力追落后，确实可以撑住大市继续反覆上升，所以后市仍然有机会在散户愈担心下愈升，尤其A股炒法是动用资金不断将股价推高，如昨日提及国指预测PE较A股更平，昨日A股回气H股走高，也是合理现象。 而国指昨日高见14,380点后，下一个目标价是14,800点，因为指数在2007年历史高位20,609点调整至10,449点后，反弹高见14,783点便继续调整。又如由历史高位跌至08年低4,792点，以0.5倍反弹为12,700点，指数上周初曾略受制这水平，到周三升破这阻力位后，下一阻力位为14,566点，是该跌浪反弹0.618倍所在，而提及的下一个目标则略高于0.618倍的反弹水平。所以，只要内银股稍稍发力，国指再多升1,000点并不困难，故内银股可作追落后对象。(B05)