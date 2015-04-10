港报财经评论：南下买股成趋势，大派对未愿散场--信报4月10日

南下买股成趋势，大派对未愿散场/ 习广思

港股昨天升至逾7年高位，收市报26,944点，升707点，连升第六个交易日，全日成交再创新高，达到2,915亿港元，港股市值最新达到29.3万亿港元，再刷新纪录。昨天由早餐、午膳至乘搭交通工具途中，左右隔离都在谈股论市，甚至亲身落场炒几转，炽热气氛一时无两。昨天早市在期指买盘推动下，恒指一度急升近1,700点，相当惊人，由财经网站到报章专栏都争相以“大时代”形容是次港股涨升，中国内地投资者南下来港买股，是否真的如此激烈？主流中资机构中银国际日前发表报告指出，中国内地机构投资者正大举南下买港股，相信A股的投资文化会在港股盛行，建议投资者可以用中国内地投资者的炒股概念投资港股。

报告指出，自从中证监3月27日称公募基金可参与“沪港通”交易，港股过去几日表现强劲。中银国际估计，中国内地4月将有规模共达1,000亿人民币的新基金成立，最快可以在5月投资港股。该行对港股前景维持乐观，认为中国内地投资者不太着重估值，反而看好新兴行业中有炒作主题的小型股，亦对中国政策及改革带来的憧憬相对敏感，预期这个A股投资取向会在香港慢慢盛行。中银国际表示，投资者宜密切关注国企改革、“一带一路”、“互联网+”概念及货币宽松四个题材。

通讯社亦有评论文章称，制造出中国股市涨幅居全球之冠的一股狂热，正在跨越边境蔓延至香港。中国内地投资者过去一年推动上证综合指数飙升90%后，他们又通过“沪港通”交易大量买入港股，令“港股通”周三及周四出现“沪港通”交易开通以来首次用光单日额度现象，香港股市连续两日成交创下“天量”，也是历来未见过的现象。中证监3月扩大有资格参与“沪港通”交易的本地基金管理公司数量后，香港规模4.7万亿美元的股市正奋起直追中国内地股市。海外投资者正找寻更便宜的方式，来押注中国经济复苏，恒生AH股溢价将持续缩小。昨天“港股通”单日额度连续第二天用罄，“沪股通”净卖出额创纪录新高，正好说明以上现象，AH溢价指数进一步由月前高位136.52，跌至123.74。(B01)

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避险因素左右，小心金价照升/ 苏子

周四凌晨，联储局公布的议息纪录成功令市场相信6月加息机会增加，同时完全扭转因非农就业数据差而不提早加息的预期。因此，美元亦顺理成章止跌回升，完全收复上周五所有失地；至于金价在美元重拾升势下，亦无运行。昨天金价已明显失守1,200美元关口，并一度急挫至1,192.5美元低位；幸而此低位刚好为近期升幅的38.2%调整目标并成功获得支持，执笔时金价已自此低位反弹至1,198美元以上，1,200美元心理关口再次面临考验。

由于金价在1,200美元心理关口刚好为10天平均线阻力所在，配合联储局的议息纪录及近期联储局官员的言论，提及“加息”字眼的措词极为频繁（这意味联储局加息势在必行，只是时间问题而已），故稍后金价理论上较大机会再次在1,200美元关口受阻，随后将大幅回落并考验今年的1,142.60美元低位。不过，留意市场上有一些分析师相信金价不大可能再创今年新低，反而回落至1,180美元水平以下已可以趁低买入。例如美资投行美银美林便有分析师预期，金价已于1,142.60美元见底，后市将回复升势并朝着1,300美元心理关口及1,307美元的今年高位迈进。

此外，自今年2月以来，日线图上正在组织一个利好后市的头肩底形态，量度上升目标亦为1,300美元心理关口。因此，在看好美元看淡金价之余，大家亦要提防影响金价的因素其实不止美元因素，避险因素亦会左右金价的升跌。所以金价的1,200美元关口一旦失而复得，随后更进一步突破100周平均线（1,211美元）收市的话，那便要小心市况有变，金价大有可能在美元处于偏强势头下仍照升如仪。相信届时导致金价上升的关键原因，很大机会是由避险情绪升温所触发。因此，目前在看淡金价之余，亦要做好风险管理，不宜孤注一掷。目前100天平均线可以视为金价的短期好淡判别位。(B12)