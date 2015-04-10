港报财经评论：南下买股成趋势，大派对未愿散场--信报4月10日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
南下买股成趋势，大派对未愿散场/ 习广思
港股昨天升至逾7年高位，收市报26,944点，升707点，连升第六个交易日，全日成交再创新高，达到2,915亿港元，港股市值最新达到29.3万亿港元，再刷新纪录。昨天由早餐、午膳至乘搭交通工具途中，左右隔离都在谈股论市，甚至亲身落场炒几转，炽热气氛一时无两。昨天早市在期指买盘推动下，恒指一度急升近1,700点，相当惊人，由财经网站到报章专栏都争相以“大时代”形容是次港股涨升，中国内地投资者南下来港买股，是否真的如此激烈？主流中资机构中银国际日前发表报告指出，中国内地机构投资者正大举南下买港股，相信A股的投资文化会在港股盛行，建议投资者可以用中国内地投资者的炒股概念投资港股。
报告指出，自从中证监3月27日称公募基金可参与“沪港通”交易，港股过去几日表现强劲。中银国际估计，中国内地4月将有规模共达1,000亿人民币的新基金成立，最快可以在5月投资港股。该行对港股前景维持乐观，认为中国内地投资者不太着重估值，反而看好新兴行业中有炒作主题的小型股，亦对中国政策及改革带来的憧憬相对敏感，预期这个A股投资取向会在香港慢慢盛行。中银国际表示，投资者宜密切关注国企改革、“一带一路”、“互联网+”概念及货币宽松四个题材。
通讯社亦有评论文章称，制造出中国股市涨幅居全球之冠的一股狂热，正在跨越边境蔓延至香港。中国内地投资者过去一年推动上证综合指数飙升90%后，他们又通过“沪港通”交易大量买入港股，令“港股通”周三及周四出现“沪港通”交易开通以来首次用光单日额度现象，香港股市连续两日成交创下“天量”，也是历来未见过的现象。中证监3月扩大有资格参与“沪港通”交易的本地基金管理公司数量后，香港规模4.7万亿美元的股市正奋起直追中国内地股市。海外投资者正找寻更便宜的方式，来押注中国经济复苏，恒生AH股溢价将持续缩小。昨天“港股通”单日额度连续第二天用罄，“沪股通”净卖出额创纪录新高，正好说明以上现象，AH溢价指数进一步由月前高位136.52，跌至123.74。(B01)
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避险因素左右，小心金价照升/ 苏子
周四凌晨，联储局公布的议息纪录成功令市场相信6月加息机会增加，同时完全扭转因非农就业数据差而不提早加息的预期。因此，美元亦顺理成章止跌回升，完全收复上周五所有失地；至于金价在美元重拾升势下，亦无运行。昨天金价已明显失守1,200美元关口，并一度急挫至1,192.5美元低位；幸而此低位刚好为近期升幅的38.2%调整目标并成功获得支持，执笔时金价已自此低位反弹至1,198美元以上，1,200美元心理关口再次面临考验。
由于金价在1,200美元心理关口刚好为10天平均线阻力所在，配合联储局的议息纪录及近期联储局官员的言论，提及“加息”字眼的措词极为频繁（这意味联储局加息势在必行，只是时间问题而已），故稍后金价理论上较大机会再次在1,200美元关口受阻，随后将大幅回落并考验今年的1,142.60美元低位。不过，留意市场上有一些分析师相信金价不大可能再创今年新低，反而回落至1,180美元水平以下已可以趁低买入。例如美资投行美银美林便有分析师预期，金价已于1,142.60美元见底，后市将回复升势并朝着1,300美元心理关口及1,307美元的今年高位迈进。
此外，自今年2月以来，日线图上正在组织一个利好后市的头肩底形态，量度上升目标亦为1,300美元心理关口。因此，在看好美元看淡金价之余，大家亦要提防影响金价的因素其实不止美元因素，避险因素亦会左右金价的升跌。所以金价的1,200美元关口一旦失而复得，随后更进一步突破100周平均线（1,211美元）收市的话，那便要小心市况有变，金价大有可能在美元处于偏强势头下仍照升如仪。相信届时导致金价上升的关键原因，很大机会是由避险情绪升温所触发。因此，目前在看淡金价之余，亦要做好风险管理，不宜孤注一掷。目前100天平均线可以视为金价的短期好淡判别位。(B12)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有