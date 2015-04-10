港报社评：迷你仓便民勿轻言取缔，研议立法规管善用资源--明报4月10日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
近期，地政总署对两个位于工业大厦的＂迷你仓＂，以违反地契规定为由，把两个工厦单位＂钉契＂；此事若反映政府全面执行地契规定，则现在大多数在工厦单位营运的迷你仓，能否继续营运就成为疑问。市民对迷你仓的需求日增，亦成为一个经营行业，政府以执行地契思维处理迷你仓，是否恰当值得商榷。
迷你仓的营运主要是接收顾客交来的储存物品，负责看管，并无生产过程，也没有制造出一些物品；另外，迷你仓作为货仓的功能，不具备货仓储存货品的一般后果，例如作售卖、派递或其他商业用途等。因此，地政总署取缔在工厦的迷你仓，法例理据强固，若业界要司法覆核挑战地政总署的决定，绝不容易。
地政总署是城规会成员之一，其管辖范畴规定＂工业或货仓＂用途的工厦，不能营运迷你仓，地政总署官员应该对规划署的归类，即时提出意见，据所知情况，地政总署并无异议。据知，现在有经营者根据城规会的资料，认为迷你仓被定义为＂非污染工业用途＂，符合地契所指的工业用途，并不抵触地契。此事，最终若发展至业界与政府对簿公堂，就看法庭如何判决，可是政府没有政策对应迷你仓，部门之间各自为政，业界陷入前景不明朗，却是客观事实。
政府若一刀切，以地契规定取缔迷你仓，或许经得起司法覆核的考验，不过这是否应该就此封杀迷你仓，政府有必要深入研究。首先，迷你仓有市场需求，可视为便民举措；其次，迷你仓设在工厦，多是储存家具和杂物，不会储存易燃等工业原材料，当局经评估认为迷你仓不会对工厦有构成安全风险，所以规划署才把迷你仓归类为＂非污染工业用途＂；另外，政府若全面取缔迷你仓，不单极可能消灭了这个行业，对以10万计市民亦带来不便。政府近年积极＂活化＂工厦，尽量利用工厦空间，以免浪费资源，迷你仓设在工厦，与政府的政策目标契合。总之，迷你仓对社会起积极正面作用，政府制订整套政策，立法规管，容许迷你仓在工业大厦营运，与梁振英政府民生无小事的施政理念契合。因此，立法规管而非取缔迷你仓，是政府应该思考和研究的方向。(A04)
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路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有