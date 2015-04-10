港报社评：迷你仓便民勿轻言取缔，研议立法规管善用资源--明报4月10日

近期，地政总署对两个位于工业大厦的＂迷你仓＂，以违反地契规定为由，把两个工厦单位＂钉契＂；此事若反映政府全面执行地契规定，则现在大多数在工厦单位营运的迷你仓，能否继续营运就成为疑问。市民对迷你仓的需求日增，亦成为一个经营行业，政府以执行地契思维处理迷你仓，是否恰当值得商榷。

迷你仓的营运主要是接收顾客交来的储存物品，负责看管，并无生产过程，也没有制造出一些物品；另外，迷你仓作为货仓的功能，不具备货仓储存货品的一般后果，例如作售卖、派递或其他商业用途等。因此，地政总署取缔在工厦的迷你仓，法例理据强固，若业界要司法覆核挑战地政总署的决定，绝不容易。

地政总署是城规会成员之一，其管辖范畴规定＂工业或货仓＂用途的工厦，不能营运迷你仓，地政总署官员应该对规划署的归类，即时提出意见，据所知情况，地政总署并无异议。据知，现在有经营者根据城规会的资料，认为迷你仓被定义为＂非污染工业用途＂，符合地契所指的工业用途，并不抵触地契。此事，最终若发展至业界与政府对簿公堂，就看法庭如何判决，可是政府没有政策对应迷你仓，部门之间各自为政，业界陷入前景不明朗，却是客观事实。

政府若一刀切，以地契规定取缔迷你仓，或许经得起司法覆核的考验，不过这是否应该就此封杀迷你仓，政府有必要深入研究。首先，迷你仓有市场需求，可视为便民举措；其次，迷你仓设在工厦，多是储存家具和杂物，不会储存易燃等工业原材料，当局经评估认为迷你仓不会对工厦有构成安全风险，所以规划署才把迷你仓归类为＂非污染工业用途＂；另外，政府若全面取缔迷你仓，不单极可能消灭了这个行业，对以10万计市民亦带来不便。政府近年积极＂活化＂工厦，尽量利用工厦空间，以免浪费资源，迷你仓设在工厦，与政府的政策目标契合。总之，迷你仓对社会起积极正面作用，政府制订整套政策，立法规管，容许迷你仓在工业大厦营运，与梁振英政府民生无小事的施政理念契合。因此，立法规管而非取缔迷你仓，是政府应该思考和研究的方向。(A04)