港报社评：解决交投塞车，才好迎深港通--星岛日报4月10日

香港股市继续气势如虹，成交再创下2,900亿元的新高，港股通连续第二天爆额，业界酝酿争取股市早日深港通和扩大配额；不过，先要解决这两天部分券商的大塞车问题，否则进一步通车恐会引起混乱和民怨。

部分证券行和银行的买卖系统，出现不胜负荷的现象，心焦如焚查价落盘的股民，饱受慢吞吞的系统反应折磨，网上买卖不但＂行车缓慢＂，又有银行的网上股票买卖系统短暂瘫痪，只能接受电话落单，一些散户乾脆亲身去银行买卖，股票柜枱应接不暇。

产生这种现象，明显是因为业界低估了港股通所会产生的辐射效应。虽然机制订下的每天净额度是105亿元，但是有出有入，昨日港股通实际交投260亿，如果单从这一额外成交量计算，以前处理逾千亿成交都＂面不改容＂的交易系统，自然可以应付得绰绰有余。

昨日有股民抱怨，由于券商系统反应太慢，来不及为她改价，结果以旧价沽出股票，少赚了1万元。在股市牛气冲天的日子，券商系统出现阻滞，最多是＂阻人发达＂，但是股市不会只升不跌，总有出现恐慌性抛售的日子，如果系统应付不了，就变成＂阻人逃生＂，不止民怨沸腾，如果处理不好，甚至可能触发法律责任的争议。

北水南下，就好像北客南来，中央10多年前开放部分城市内地人来港自由行，当时香港社会嫌不够多，希望内地扩大计画，可是，香港的扩容速度追不上自由行，尤其是深圳一签多行带来的消费需求，接待能力超负荷，滋生民怨。

现在股市亦出现了局部超负荷的问题。从引进资金的角度来看，当然是生意做得愈多愈好，可是，交易系统任何一个环节不胜负荷，塞车瘫痪，不但会令本地股民怨声载道，国际投资者同受影响，损害香港作为国际金融中心的声誉。

这两天塞车未算严重，正好向业界发出警号，在深圳和香港股市互联互通，或者增加沪港通限额前，必须重新评估可能对交投带来的全面影响，及早提升系统处理能力应付，不容有失。(A06)