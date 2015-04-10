港报社评：解决交投塞车，才好迎深港通--星岛日报4月10日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
香港股市继续气势如虹，成交再创下2,900亿元的新高，港股通连续第二天爆额，业界酝酿争取股市早日深港通和扩大配额；不过，先要解决这两天部分券商的大塞车问题，否则进一步通车恐会引起混乱和民怨。
部分证券行和银行的买卖系统，出现不胜负荷的现象，心焦如焚查价落盘的股民，饱受慢吞吞的系统反应折磨，网上买卖不但＂行车缓慢＂，又有银行的网上股票买卖系统短暂瘫痪，只能接受电话落单，一些散户乾脆亲身去银行买卖，股票柜枱应接不暇。
产生这种现象，明显是因为业界低估了港股通所会产生的辐射效应。虽然机制订下的每天净额度是105亿元，但是有出有入，昨日港股通实际交投260亿，如果单从这一额外成交量计算，以前处理逾千亿成交都＂面不改容＂的交易系统，自然可以应付得绰绰有余。
昨日有股民抱怨，由于券商系统反应太慢，来不及为她改价，结果以旧价沽出股票，少赚了1万元。在股市牛气冲天的日子，券商系统出现阻滞，最多是＂阻人发达＂，但是股市不会只升不跌，总有出现恐慌性抛售的日子，如果系统应付不了，就变成＂阻人逃生＂，不止民怨沸腾，如果处理不好，甚至可能触发法律责任的争议。
北水南下，就好像北客南来，中央10多年前开放部分城市内地人来港自由行，当时香港社会嫌不够多，希望内地扩大计画，可是，香港的扩容速度追不上自由行，尤其是深圳一签多行带来的消费需求，接待能力超负荷，滋生民怨。
现在股市亦出现了局部超负荷的问题。从引进资金的角度来看，当然是生意做得愈多愈好，可是，交易系统任何一个环节不胜负荷，塞车瘫痪，不但会令本地股民怨声载道，国际投资者同受影响，损害香港作为国际金融中心的声誉。
这两天塞车未算严重，正好向业界发出警号，在深圳和香港股市互联互通，或者增加沪港通限额前，必须重新评估可能对交投带来的全面影响，及早提升系统处理能力应付，不容有失。(A06)
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路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有