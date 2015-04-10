港报社评：警民多冲突，摄录还真相--信报4月10日

美国再次发生白人警员无理枪杀黑人的可悲事件，最新一宗由目击途人所提供的录影片段还原了真相。

随身摄录机用途广泛，最主要当然是重塑事发之时的真相，提高蒐集证据的可信性，不必单靠证人的片面之词，其次则是对于警员和市民双方皆产生阻吓作用。假设这次被控谋杀的警员斯莱格当时身上配备并且开启了摄录机，他会不顾一切滥用暴力把对方置诸死地吗？相反地，与警员近距离接触的市民也不敢轻举妄动，恶意挑衅甚至动粗袭警的行为可望大幅减少，毕竟没有人愿意在镜头面前丑态毕露。

监于警民关系转趋恶化，尤其是去年占领运动之后，法庭要处理的相关案件与日俱增，警员若是佩戴随身摄录机，可望减少不必要的争拗。

也许有人会担心，随身摄录机侵犯私隐。这种担心不能说是杞人忧天，但始终是有办法解决的，例如制订严谨清晰的指引，又例如遵从《个人资料（私隐）条例》办事。若有警员透过摄录镜头侵犯私隐，只要片段没有被改动或销毁，相信还原真相并非难事。因此，与其恐私隐受侵犯，不如严格要求警员不准擅自处理摄得的片段。

美国为了改善警民关系，重建公众对警方的信任，正在将随身摄录机普及化，香港不妨见贤思齐，也把相关设备常规化，让警员执勤时的真相呈现于镜头之下。说到底，增设随身摄录机对于警民双方都是好事，既避免发生冲突之时各执一词，更可起震慑或避忌之效，减少火爆场面的出现。(A02)