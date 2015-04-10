港报社评：警民多冲突，摄录还真相--信报4月10日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
美国再次发生白人警员无理枪杀黑人的可悲事件，最新一宗由目击途人所提供的录影片段还原了真相。
随身摄录机用途广泛，最主要当然是重塑事发之时的真相，提高蒐集证据的可信性，不必单靠证人的片面之词，其次则是对于警员和市民双方皆产生阻吓作用。假设这次被控谋杀的警员斯莱格当时身上配备并且开启了摄录机，他会不顾一切滥用暴力把对方置诸死地吗？相反地，与警员近距离接触的市民也不敢轻举妄动，恶意挑衅甚至动粗袭警的行为可望大幅减少，毕竟没有人愿意在镜头面前丑态毕露。
监于警民关系转趋恶化，尤其是去年占领运动之后，法庭要处理的相关案件与日俱增，警员若是佩戴随身摄录机，可望减少不必要的争拗。
也许有人会担心，随身摄录机侵犯私隐。这种担心不能说是杞人忧天，但始终是有办法解决的，例如制订严谨清晰的指引，又例如遵从《个人资料（私隐）条例》办事。若有警员透过摄录镜头侵犯私隐，只要片段没有被改动或销毁，相信还原真相并非难事。因此，与其恐私隐受侵犯，不如严格要求警员不准擅自处理摄得的片段。
美国为了改善警民关系，重建公众对警方的信任，正在将随身摄录机普及化，香港不妨见贤思齐，也把相关设备常规化，让警员执勤时的真相呈现于镜头之下。说到底，增设随身摄录机对于警民双方都是好事，既避免发生冲突之时各执一词，更可起震慑或避忌之效，减少火爆场面的出现。(A02)
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路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有