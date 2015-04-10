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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 09:19 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月10日

**上海证券报**

--中信证券 、海通证券 等16家券商3月数据亮相。在15家具有可比数据的券商中，12家券商3月营收、盈利的同比增速均超过200%，尽显业绩高成长性。分析人士表示，券商3月及一季度业绩超出市场预期，牛市的赚钱效应有望让券商全年业绩维持高成长性。

**金融时报**

--记者日前从建设银行 获悉，该行已获得养老金公司试点资格，并有望在今年设立国内首家“银行系”养老金公司。专家预测，根据以往经验，“银行系”养老金公司试点成功后有望快速推开，以满足目前快速增加的养老金业务需求。

--中国银行 昨日以做市商身份与国泰君安证券股份有限公司在银行间外汇市场顺利完成两笔人民币对外汇即期询价交易。这是商业银行首次与券商类金融机构在银行间外汇市场开展人民币对外汇交易。

**人民日报**

--前三月中国新能源汽车产销高速增长。中国汽车工业协会今天发布的统计数据显示，3月新能源汽车生产14,328辆，销售14,122辆，同比分别增长2.8倍和3倍。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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