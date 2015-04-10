港报社评：波动大非风险高，港股未见泡沫--经济日报4月10日

港股恒指昨大幅震荡，上下波幅逾千点，惟如股神巴菲特所指，市况波动大不等于风险高。港股泡沫化固言之尚早，遑论爆破，但后市势如A股般大上大落，入市逐浪须系稳安全带。

港股昨天市况有两大特点，其一是成交额再创新高，爆升至近3,000亿港元，其二是波动幅度极大，恒指开市早段狂飙逾千六点后，升幅曾大幅收窄至400多点，收市时＂仅升＂707点，高低波幅近千二点。港股市况如惊涛骇浪，不少投资者对追入市逐浪，还是谋定后动，倍感忐忑。

要衡量股市是否存在明显风险，关键在于股市是否已泡沫化。财政司司长曾俊华昨便被传媒问及港股有否泡沫，但从现况来看，问港股有没有泡沫实言之尚早。

此因从估值而言，港股在过去两天虽累升近千七点，惟恒指平均市盈率仅约11倍，远低于美股道指约16倍，以至上海股市的20倍。港股估值仍较不少新兴市场以至发达地区的股市更低，从基本因素看，港股实谈不上泡沫化。

虽然亦有人忧虑，若港股气氛日趋热炽，泡沫化是迟早问题。惟现时全球热钱严重泛滥，主因是2008年金融海啸后，环球央行大力印钞，并将泛滥资金赶向股市，大玩国家牛市游戏，谷股市以制造财富效应，营造经济仍撑得住的景象，麻醉市场以缓减实体经济疲乏的阵痛。

始作俑者的美国，已玩了这个游戏近7年，其间不断有人警告美股虚高，惟美股大涨小回格局至今未变，更迭创历史新高。中国则只是在去年下半年才加入这种国家牛市游戏，香港更是近日才开始。在北水持续南来，且外资涌入促金管局昨天在近8个月来首次＂接钱＂下，港股资金市应远未结束。

故港股剧烈波动并非泡沫化，遑论泡沫爆破。不过受北水主导的港股，市场特性将趋A股化，因内地股民的勇进炒股风格，势令港股倍添波动，如昨天单日波幅逾千点，又或一些大价股每天现双位数百分点波动，在未来一段时间或成等闲事。在中央主导的国家牛市游戏下，中港股市可能再经历一轮飙升，才需要面对真正的泡沫化风险。(A13)