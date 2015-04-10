港报社评：波动大非风险高，港股未见泡沫--经济日报4月10日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
港股恒指昨大幅震荡，上下波幅逾千点，惟如股神巴菲特所指，市况波动大不等于风险高。港股泡沫化固言之尚早，遑论爆破，但后市势如A股般大上大落，入市逐浪须系稳安全带。
港股昨天市况有两大特点，其一是成交额再创新高，爆升至近3,000亿港元，其二是波动幅度极大，恒指开市早段狂飙逾千六点后，升幅曾大幅收窄至400多点，收市时＂仅升＂707点，高低波幅近千二点。港股市况如惊涛骇浪，不少投资者对追入市逐浪，还是谋定后动，倍感忐忑。
要衡量股市是否存在明显风险，关键在于股市是否已泡沫化。财政司司长曾俊华昨便被传媒问及港股有否泡沫，但从现况来看，问港股有没有泡沫实言之尚早。
此因从估值而言，港股在过去两天虽累升近千七点，惟恒指平均市盈率仅约11倍，远低于美股道指约16倍，以至上海股市的20倍。港股估值仍较不少新兴市场以至发达地区的股市更低，从基本因素看，港股实谈不上泡沫化。
虽然亦有人忧虑，若港股气氛日趋热炽，泡沫化是迟早问题。惟现时全球热钱严重泛滥，主因是2008年金融海啸后，环球央行大力印钞，并将泛滥资金赶向股市，大玩国家牛市游戏，谷股市以制造财富效应，营造经济仍撑得住的景象，麻醉市场以缓减实体经济疲乏的阵痛。
始作俑者的美国，已玩了这个游戏近7年，其间不断有人警告美股虚高，惟美股大涨小回格局至今未变，更迭创历史新高。中国则只是在去年下半年才加入这种国家牛市游戏，香港更是近日才开始。在北水持续南来，且外资涌入促金管局昨天在近8个月来首次＂接钱＂下，港股资金市应远未结束。
故港股剧烈波动并非泡沫化，遑论泡沫爆破。不过受北水主导的港股，市场特性将趋A股化，因内地股民的勇进炒股风格，势令港股倍添波动，如昨天单日波幅逾千点，又或一些大价股每天现双位数百分点波动，在未来一段时间或成等闲事。在中央主导的国家牛市游戏下，中港股市可能再经历一轮飙升，才需要面对真正的泡沫化风险。(A13)
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路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有