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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 09:56 BJT

全球矿业：远期价格重挫，铁矿石面临新危机

**油市后市可期**

铁矿石黯淡的前景与原油市场形成对比，过去一年来油价亦大跌，但据远期市场走势来看，油价有可能强劲反弹。

情况确实如此，纽约商业期货交易所(NYMEX)2016年底交货的原油价格就较目前水准每桶高出近10美元，这令行业人士冀望未来形势将会好转。

这一乐观的心态本周表现得十分明显，因皇家荷兰/壳牌石油集团 提出以创纪录的700亿美元收购BG集团 ，溢价率达50%。该交易令市场预期，能源业将出现新一波并购热潮。

相较之下，铁矿石企业很难获得信贷，由于铁矿石价格重挫，据称美国投资者抛售澳洲矿企债券。

由于投资者兴趣索然，全球第四大铁矿石企业澳洲的Fortescue Metals Group Ltd 上月就取消发行规模达25亿美元的高收益债券。

MEPS的Jeremy Platt称，“这是一场消耗战，相当长时间内情况都会很糟糕，由于供应压力持续，中期内铁矿石价格将维持在相当低迷的水平。”

欲浏览石油、铁矿石价格曲线图表，请点选

link.reuters.com/gyf54w (完)

(编译 杜明霞/徐文焰/于春红; 审校 王颖/许娜/张若琪)
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