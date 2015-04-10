港报社评：北水涌港股涨，库房收益利民生--文汇报4月10日

港股继前日创3年多来最大升幅，昨日飙升1,686点，贴近28,000点，创2007年12月以来高位，全日收报26,944点，成交2,939亿。港股通连续两日用尽。＂沪港通＂及＂深港通＂推动内地资金涌港，港股长远看好，但散户宜提防短期波动风险。港股成交金额大增令库房收入水涨船高，有利政府推出更多改善民生的措施，让中央的金融挺港措施更多惠及市民。

港股升势凌厉，出现两种不同看法：一是认为未看到股市有任何爆破风险，预期今年有望突破32,000点的历史高位；二是认为港股牛气冲天同时暗含隐忧，一有风吹草动，港股随时崩塌。其实两种看法都有各自的理据，宜结合起来看问题。

一方面，内地存款规模约40万亿元人民币，只要部分存款投资港股，就成为庞大的资金来源。＂沪港通＂及＂深港通＂推动内地资金涌港，将长远利好港股。另一方面，股市具有大户通过＂屠牛＂、＂屠熊＂，制造人为波动获利的特征，仅昨日就有131只熊证＂被屠＂。目前沪港股市在高位运行，大户何时＂屠牛＂是未知之数，一旦大户＂屠牛＂，股市可能急剧下跌，散户不可不防。若散户看不到港股长远好景，短期内沉不住气而高位买货低位出货，便成为大户俎上之肉。

恒指连续第6个交易日上升，6日以来累积升幅逾2,400点，近两日更牛气冲天，成交金额大增，受惠的不单是港交所，最大得益者是政府库房。根据香港税制，股票转让时，买卖双方均须分别缴纳每宗交易金额0.1%的股票印花税。港股成交创纪录，连带印花税收入也大增，单以昨日大市成交2,939亿元计，便为库房带来5.88亿元的税收。

＂沪港通＂及＂深港通＂是中央支持香港的重大举措，由此大幅增加的股票印花税令库房收入水涨船高，特区政府有能力推出更多改善民生的措施，惠及广大市民。北水涌港，股市暴涨，股民获益，市民受惠，让港人再次看到国家好香港好，两地合作互利共赢的利益和好处。香港社会对于破坏两地关系、损害同胞感情的行为，必须坚决抵制，以保持香港的长期繁荣稳定，维护港人的福祉。(A03 )