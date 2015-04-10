港报社评：北水涌港股涨，库房收益利民生--文汇报4月10日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
港股继前日创3年多来最大升幅，昨日飙升1,686点，贴近28,000点，创2007年12月以来高位，全日收报26,944点，成交2,939亿。港股通连续两日用尽。＂沪港通＂及＂深港通＂推动内地资金涌港，港股长远看好，但散户宜提防短期波动风险。港股成交金额大增令库房收入水涨船高，有利政府推出更多改善民生的措施，让中央的金融挺港措施更多惠及市民。
港股升势凌厉，出现两种不同看法：一是认为未看到股市有任何爆破风险，预期今年有望突破32,000点的历史高位；二是认为港股牛气冲天同时暗含隐忧，一有风吹草动，港股随时崩塌。其实两种看法都有各自的理据，宜结合起来看问题。
一方面，内地存款规模约40万亿元人民币，只要部分存款投资港股，就成为庞大的资金来源。＂沪港通＂及＂深港通＂推动内地资金涌港，将长远利好港股。另一方面，股市具有大户通过＂屠牛＂、＂屠熊＂，制造人为波动获利的特征，仅昨日就有131只熊证＂被屠＂。目前沪港股市在高位运行，大户何时＂屠牛＂是未知之数，一旦大户＂屠牛＂，股市可能急剧下跌，散户不可不防。若散户看不到港股长远好景，短期内沉不住气而高位买货低位出货，便成为大户俎上之肉。
恒指连续第6个交易日上升，6日以来累积升幅逾2,400点，近两日更牛气冲天，成交金额大增，受惠的不单是港交所，最大得益者是政府库房。根据香港税制，股票转让时，买卖双方均须分别缴纳每宗交易金额0.1%的股票印花税。港股成交创纪录，连带印花税收入也大增，单以昨日大市成交2,939亿元计，便为库房带来5.88亿元的税收。
＂沪港通＂及＂深港通＂是中央支持香港的重大举措，由此大幅增加的股票印花税令库房收入水涨船高，特区政府有能力推出更多改善民生的措施，惠及广大市民。北水涌港，股市暴涨，股民获益，市民受惠，让港人再次看到国家好香港好，两地合作互利共赢的利益和好处。香港社会对于破坏两地关系、损害同胞感情的行为，必须坚决抵制，以保持香港的长期繁荣稳定，维护港人的福祉。(A03 )
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有