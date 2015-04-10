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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 09:22 BJT

中港个股：中信证券和海通证券3月净利增数倍，牛市效应显现

路透上海4月10日 - 继周四三家券商股公布3月数据后，包括中信证券 和海通证券 等10余家券商股周五亦分别公布3月数据，无论是3月还是一季度，这些券商股净利基本上都有数倍的增长，今年以来A股牛市行情对券商业绩提升效应显露无疑。

中信证券 周五公告称，3月公司实现净利15.19亿元人民币，同比增长3.89倍。按此推算，一季度公司净利33.05亿元，同比增长2.51倍。而海通证券 3月实现净利14.59亿元，同比增5.2倍。

安信证券金融首席分析师赵湘怀指出，原本预期券商股一季度净利环比增速两至三成，同比增速在1.5-2倍之间，就目前公布的券商股数据来看，不少券商3月业绩大幅超过预期。在股市交易量和融资融券余额快速增长的背景下，券商股仍值得看好。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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