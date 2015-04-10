基金产业：4月8日当周投资欧股的美国基金净流入15亿美元--理柏

路透纽约4月9日 - 汤森路透旗下理柏(Lipper)周四公布的数据显示 ，4月8日止当周美国基金投资者向主要投资欧洲股票的基金投入了15亿美 元，为七周来最大流入规模。 “尽管有人告诉我们历史不会重演，但投资者寄望欧洲股市崛起，以 弥补自己错失美国推出量化宽松之后牛市的缺憾，”理柏美国研究主管Je ff Tjornehoj表示。 这是欧洲股票基金连续第11周实现资金净流入。 Tjornehoj说，2008年至2012年美国共同基金投资者从股票基金撤出 了4,300亿美元。“没人想再错失欧洲的机会，”他说。 过去一周道琼工业指数仅上涨了1.15%，“这足以让股票共同基金投 资者却步，”Tjornehoj说。截至4月8日止当周他们净撤出8.57亿美元资 金。 应税债券基金吸引到31亿美元，为连续第四周资金流入。 投资者资金大多投入到理柏的核心增值(Core Plus)债券基金和高收 益(High Yield)基金类别中。核心增值类别中的共同基金以10亿美元的净 流入规模居于首位。 市政债券共同基金投资者撤出1.30亿美元，为连续第二周净流出。货 币市场基金净流出54亿美元，其中机构投资者撤出60亿美元，散户投资者 增资5.46亿美元。(完) (编译 王颖；审校 张若琪)