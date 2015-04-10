路透调查：加拿大央行4月料维持利率不变，下步行动可能是加息

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
* 加拿大央行料在4月15日会议上维持利率不变 * 下步利率行动料是在2016年第三季加息25个基点 * 再次降息的风险有四成 路透渥太华/班加罗尔4月9日 - 路透调查显示，对加拿大央行来说可 能一次降息就足够了，分析师现在预期该行不会继续1月的意外之举，而 是静观经济在今年开局不利之后是否将复苏。 分析师的最新预期较2月路透调查结果发生转变，当时多数分析师预 计加拿大央行在年中之前会再次降息。 大约40位分析师的预期中值是，利率将保持在0.75%直至明年上半年 。他们预计下次行动将是升息，2016年第三季升至1%，到年末升息至1.25 %。 加拿大央行总裁波洛兹近期表示，油价重挫对经济的负面影响可能主 要发生在年初。 这表明虽然分析师预计该央行或许下调第一季经济成长预估，但其将 忽略这种放缓，因为油价目前已企稳并且料将在今年稍后逐步回升。 分析师认为，加拿大央行有九成的可能性在4月15日会议上维持利率 不变。 不过再次降息的可能性仍存在，分析师担心会再次措手不及。 分析师现在认为，下次行动是降息的几率为40%，升息的几率为55%。 “如果数据未显示出第二季有改善迹象，那么他们可能会讨论再度放 宽政策，”4Cast资深分析师David Sloan说。(完) (编译 王兴亚；审校 张荻)
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
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