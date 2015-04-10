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债券 | 2015年 4月 10日 星期五 10:05 BJT

路透调查：加拿大央行4月料维持利率不变，下步行动可能是加息

* 加拿大央行料在4月15日会议上维持利率不变
    * 下步利率行动料是在2016年第三季加息25个基点
    * 再次降息的风险有四成

    路透渥太华/班加罗尔4月9日 - 路透调查显示，对加拿大央行来说可
能一次降息就足够了，分析师现在预期该行不会继续1月的意外之举，而
是静观经济在今年开局不利之后是否将复苏。
    
    分析师的最新预期较2月路透调查结果发生转变，当时多数分析师预
计加拿大央行在年中之前会再次降息。
    
    大约40位分析师的预期中值是，利率将保持在0.75%直至明年上半年
。他们预计下次行动将是升息，2016年第三季升至1%，到年末升息至1.25
%。
    
    加拿大央行总裁波洛兹近期表示，油价重挫对经济的负面影响可能主
要发生在年初。 
    
    这表明虽然分析师预计该央行或许下调第一季经济成长预估，但其将
忽略这种放缓，因为油价目前已企稳并且料将在今年稍后逐步回升。
    
    分析师认为，加拿大央行有九成的可能性在4月15日会议上维持利率
不变。
    
    不过再次降息的可能性仍存在，分析师担心会再次措手不及。
    
    分析师现在认为，下次行动是降息的几率为40%，升息的几率为55%。
    
    “如果数据未显示出第二季有改善迹象，那么他们可能会讨论再度放
宽政策，”4Cast资深分析师David Sloan说。(完)
  
 (编译 王兴亚；审校 张荻)
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